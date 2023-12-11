高雄房仲拓展業務貼跨國婚介美照 臉書漲粉反挨罰10萬

擔任房仲的林姓男子為拓展客源，在臉書連續張貼3、40則跨國婚姻媒介廣告貼文，提升臉書觀看流量，成功吸引上千人次追蹤、瀏覽，移民署高雄市專勤隊人員今年中網路巡邏發現，林聲稱以為動動手指發文可漲粉，事後被依違反入出國移民法移送裁罰，本月初結果出爐，挨罰10萬。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊今年年中網路巡邏發現，在高雄市從事房仲業的林姓男子（39歲）在個人臉書刊登3、40則跨國婚姻媒合廣告貼文，廣告中不少露乳溝、穿著清涼的東南亞籍女子的美照。

由於林男行為已違反入出國及移民法明定跨國婚姻媒合不得刊登廣告規定，移民署人員通知林男到案說明；林聲稱因觀察近年來網路資訊盛行，為拓展業務、增加房仲業務能見度並提升臉書觀看流量，才四處蒐集東南亞女子徵婚照片及資訊張貼跨國婚媒廣告貼文。

林男表示，貼文後，他的臉書從10幾個人瞬間漲粉至數百人，被查獲前已成功吸引上千人次追蹤瀏覽，以為只是廣告貼貼而已，不知觸犯法律。