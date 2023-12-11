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千鈞一髮！騎士撞路人慘摔 安全帽噴飛險遭爆頭
台南市北區中華北路二段，前天傍晚5點多發生行人疑因任意穿越道路，遭騎乘機車直行男騎士撞上，2人身體多處擦挫傷，男騎士的安全帽噴飛，後方轎車緊急煞車才未輾過騎士就醫後傷勢無大礙，警方今天說，騎士無酒駕情形，詳細肇事責任由市警五分局調查釐清中。
事後有人將行車紀錄器畫面PO上網，引發網友熱議，紛紛留言:「還好你後面沒車 或是沒跟太近 不然連你也遭殃」、「安全帽一摔就噴…這個力道下去頭著地很吃力」，引發討論。
警方調查，吳姓男行人疑因任意穿越道路，遭騎乘機車直行的余姓男騎士撞上，2人身體多處擦挫傷，就醫後傷勢無大礙，騎士無酒駕情形。
市警五分局說，有關行人未依規定穿越道路可依「道路交通管理處罰條例」處以500元罰鍰，在此呼籲行人穿越道路務必行走行人穿越道，不得任意違規穿越道路，以確保安全。
噴飛，騎士頭部又正好在車道上，千鈞一髮之際，幸好駕駛反應快立刻煞車，沒有釀成二次追撞，場面相當驚險。
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