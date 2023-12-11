壽山獼猴超派！疑下山搶食物 中山大學生遭抓傷急送醫

高雄中山大學一名學生疑遭獼猴抓傷，被送醫治療。記者張議晨／翻攝 高雄壽山今天上午9時23分傳出台灣獼猴傷人，19歲中山大學學生剛買完早餐，走出戶外就遭獼猴搶食，爭奪中疑遭獼猴抓傷，嚇得學生跑到校內醫護站包紥傷口，並由救護車送往醫院治療。

鼓山警分局表示，未接獲民眾報案，農業局也未接獲學生通報，不過，依據「高雄市野生動物保育自治條例」，鼓山、旗山、美濃、大社、阿蓮及岡山6行政區禁止直接接觸、餵食台灣獼猴之行為，違者可處新臺幣5000元至1萬元罰鍰。

高雄壽山猴患嚴重，多次傳出獼猴下山與人類搶食，日前一名早餐店老闆，因美食吸引獼猴到場「白吃白喝」，造成業者困擾，讓業者被迫攜帶空氣槍防身，只要一有獼猴現身，隨即「亮槍」嚇跑獼猴，避免獼猴搶奪店內食物。

鼓山分局表示，遊客來壽山旅遊，切記「食物不外露」、「不發出塑膠袋聲響」、「飲食前觀察有無獼猴在周遭」、「不直視獼猴雙眼」，並與獼猴保持距離，以維護自身安全。