聽新聞
test
0:00 / 0:00
不爽簽1200元罰單…北市男騎車未禮讓行人 錄影PO網反遭打臉
沈姓男子昨天晚上騎車行經大安區延吉街口，卻沒禮讓行人，巡邏員警正好警過，鳴笛示警攔下，沈男辯稱自己沒違規，不只拒絕簽收1200元罰單，還用手機反蒐證將影片Po上網。警方今天公布路口監視器影像，確認沈男巷弄轉彎時沒禮讓行人，違規明確。
大安警方昨天晚上7點多，巡邏行經延吉街與光復南路260巷口，發現沈男（52歲）騎機車左轉，沒禮讓行人先行通過，立刻鳴笛掉頭將人攔停。
沈男否認自己不禮讓行人，不斷強調「關我什麼事」「我怎麼違規你講啊」，儘管警方一再告知他在前面路口違規，沈男仍不埋單，拿手機反蒐證，並拒絕簽收機車不禮讓行人1200元罰單，隨後也把錄影畫面Po上網。由於沈男拒絕簽收，員警遂告知應到案時間及處所，並註明其拒絕簽收事由後離去。
警方今天公布路口監視器影像以及秘錄器畫面，明顯拍到沈男在路口不禮讓行人，違規事實明確。警方表示，機車不禮讓行人，違者可處1200元罰鍰，記違規點數3點，1年內有2次以上未禮讓者，加重處罰至6000元，並記違規點數3點。
警方指出，攔停舉發時，若當事人拒絕收受通知單，舉發員警已告知應到案時間及處所，並記明事由與告知事項，依法仍視為已收受，事後不會再補寄罰單，被舉發人應自行留意應到案時間及處所，以免逾期再遭加罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言