不爽簽1200元罰單…北市男騎車未禮讓行人 錄影PO網反遭打臉

沈姓男子昨天晚上騎車行經大安區延吉街口，卻沒禮讓行人，巡邏員警正好警過，鳴笛示警攔下，沈男辯稱自己沒違規，不只拒絕簽收1200元罰單，還用手機反蒐證將影片Po上網。警方今天公布路口監視器影像，確認沈男巷弄轉彎時沒禮讓行人，違規明確。

大安警方昨天晚上7點多，巡邏行經延吉街與光復南路260巷口，發現沈男（52歲）騎機車左轉，沒禮讓行人先行通過，立刻鳴笛掉頭將人攔停。

沈男否認自己不禮讓行人，不斷強調「關我什麼事」「我怎麼違規你講啊」，儘管警方一再告知他在前面路口違規，沈男仍不埋單，拿手機反蒐證，並拒絕簽收機車不禮讓行人1200元罰單，隨後也把錄影畫面Po上網。由於沈男拒絕簽收，員警遂告知應到案時間及處所，並註明其拒絕簽收事由後離去。

警方今天公布路口監視器影像以及秘錄器畫面，明顯拍到沈男在路口不禮讓行人，違規事實明確。警方表示，機車不禮讓行人，違者可處1200元罰鍰，記違規點數3點，1年內有2次以上未禮讓者，加重處罰至6000元，並記違規點數3點。