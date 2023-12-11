7旬南市議員秘書昨晚騎車出門未返家 今晨月津港發現遺體

新營區調解委員蘇科全今晨被發現陳屍月津港水域，騎乘的機車也落水。圖 ／取自蘇科全臉書 台南市議員沈家鳳的秘書蘇科全，今清晨被人發現人車跌落鹽水月津港內已無呼吸心跳，據知，蘇是昨晚騎機車出門後就未返家，初步懷疑騎機車經過不慎落水，親友聞訊震驚更是不捨，案由警方深入釐清中。

70歲的蘇科全一身白髮相當醒目，曾擔任新營3屆市代問政犀利著稱，南縣市合併轉戰里長連任2屆，蘇科全為人熱心，目前是新營營區調解委員，也是市議員沈家鳳的秘書，沈相當倚重。

蘇科全是今早6點半經早起運動民眾發現陳屍鹽水信義路月津港水域，消防隊打撈已斷氣，騎乘的機車也落水，沈家鳳聞訊前往新營後鎮派出所關心。

經檢視蘇科全騎乘機車，車體有擦撞情形，且現場道路有高低落差等狀況，懷疑騎機車經過時不慎落水。