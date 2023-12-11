詐團「死轉手」現身賣場置物櫃 警久候3小時等到他現身
常用於毒品交易的「死轉手」手法，也被詐騙集團用來轉移提款金融卡。高雄楠梓警分局接獲求職詐騙報案，指詐團指示求職者交出提款卡及密碼，並放在賣場置物櫃，警方獲報後埋伏，趁機逮到取物的姜姓車手，姜自稱受託拿取卡片，得手可獲1500元酬勞，但不被警方採信，詢後今依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
楠梓警分局日前接獲王姓求職者報案，他應徵工作後，對方卻要求交出提款卡及密碼，求職者直覺遇到常見的求職詐騙，於是報警尋求幫助。
警方獲報後將計就計，請求職者按照詐團指示行動，日前詐團請求職者將提款卡放在楠梓區某賣場置物櫃，打算以「死轉手」手法設下斷點，再派出車手前往取物。
警方隨即派員到賣場埋伏，前天下午到場守候約３小時，果然等到一名男子打開置物櫃取卡，埋伏警力立即尾隨上前盤查，當場逮捕33歲（79年次）的姜姓車手。
姜男供稱他是接到指示，稱只要到賣場置物櫃拿取卡片就可獲得1500元的酬勞，因為缺錢，沒多想就按照指示到場；但警方聽完姜男說法後啼笑皆非，認定姜屬於詐團成員，詢後今依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
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