快訊

總統大選抽籤…歷屆抽中「這號次」當選最多次 韓國瑜唱採紅菱最特別

MLB／大谷翔平為何情定道奇？ 日媒曝5項關鍵因素

王鴻薇用媒體林智堅照作梗圖挨告侵害著作權 檢不起訴原因曝光

摸路邊機車遭疑幹壞事 高雄2男鬥毆1人眼傷1人嘴破

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄薛姓男子（黑衣者）今晨在大寮區鳳林四路摸路邊機車，被經過的曾姓男子（灰衣者）懷疑要偷車，兩人口角鬥毆掛彩，警方趕抵現場處理。記者石秀華／翻攝
高雄薛姓男子（黑衣者）今晨在大寮區鳳林四路摸路邊機車，被經過的曾姓男子（灰衣者）懷疑要偷車，兩人口角鬥毆掛彩，警方趕抵現場處理。記者石秀華／翻攝
薛姓男子今晨騎機車行經高雄市大寮區，好奇撫摸路邊一輛機車，騎車經過的曾姓男子誤以為薛要幹壞事偷車質問，引發薛不悅，兩人當街大打出手；警消獲報趕抵，曾的眼睛受傷、薛嘴唇破裂，兩人雖掛彩暫不提告，但仍依違犯社會秩序維護法送辦。

警方調查，曾姓男子（58歲）今天凌晨1點多騎機車行經大寮區鳳林四路時，發現薛姓男子（62歲）將機車停在路邊，觸摸另一輛機車，曾懷疑薛要行竊，質問薛「你是不是想偷車？」兩人當場起口角衝突。

曾、薛兩人一言不合，當街打了起來，揮拳相向，林園警分局忠義派出所警員和消防救護員獲報趕抵現場，發現曾、薛兩人坐在地上，氣喘吁吁；其中曾男眼睛流血，薛則嘴唇撕裂傷。

警方了解曾、薛兩人因誤會一場動手，雖雙方掛彩但暫不提告，但因當街鬥毆行為，警詢後，依違反社維法移送裁處。

高雄薛姓男子（黑衣者）今晨在大寮區鳳林四路摸路邊機車，被經過的曾姓男子（灰衣者）懷疑要偷車，兩人口角鬥毆掛彩，警方趕抵現場處理。記者石秀華／翻攝
高雄薛姓男子（黑衣者）今晨在大寮區鳳林四路摸路邊機車，被經過的曾姓男子（灰衣者）懷疑要偷車，兩人口角鬥毆掛彩，警方趕抵現場處理。記者石秀華／翻攝

鬥毆

延伸閱讀

基隆廟口商圈不平靜！大學生日前被殺死 今又見聚眾鬥毆

中壢知名KTV酒客爆鬥毆殺人 1人被彈簧刀捅死

相關新聞

大陸郵包直寄50元偽幣！夾娃娃機店洗真幣 苗警查獲1815枚

苗栗警察分局循線查獲大陸郵包直寄偽造50元硬幣，36歲張姓女子到娃娃機台店涉嫌洗真幣，12月6日查扣1800餘枚，全案依...

詐團「死轉手」現身賣場置物櫃 警久候3小時等到他現身

常用於毒品交易的「死轉手」手法，也被詐騙集團用來轉移提款金融卡。高雄楠梓警分局接獲求職詐騙報案，指詐團指示求職者交出提款...

摸路邊機車遭疑幹壞事 高雄2男鬥毆1人眼傷1人嘴破

薛姓男子今晨騎機車行經高雄市大寮區，好奇撫摸路邊一輛機車，騎車經過的曾姓男子誤以為薛要幹壞事偷車質問，引發薛不悅，兩人當...

新北婦偕夫登山踩空險滑落山谷 消防馳援搬下山送醫

新北市60歲薛姓婦人昨天清晨5時許，與丈夫前往土城區石門路五城山步道爬山，不料薛婦爬步道途中不慎踩空跌落，臀部著地痛得無...

轎車違規迴轉害騎士撞上人行道 恐怖滑行10公尺才停下

高雄顏姓男子昨天中午12時許在仁武區仁孝路迴轉，與騎乘機車的郭姓男子發生碰撞，郭男機車撞擊到顏男轎車後，整個人往人行道滑...

郵局行員看到這名字立刻通報 豐原警郵共同阻詐10萬元

台中市1名婦人日前到郵局要匯款時，行員核對匯款帳號，發現婦人LINE對話名稱有異，進一步詢問關懷其匯款用途，婦人不願說明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。