摸路邊機車遭疑幹壞事 高雄2男鬥毆1人眼傷1人嘴破
薛姓男子今晨騎機車行經高雄市大寮區，好奇撫摸路邊一輛機車，騎車經過的曾姓男子誤以為薛要幹壞事偷車質問，引發薛不悅，兩人當街大打出手；警消獲報趕抵，曾的眼睛受傷、薛嘴唇破裂，兩人雖掛彩暫不提告，但仍依違犯社會秩序維護法送辦。
警方調查，曾姓男子（58歲）今天凌晨1點多騎機車行經大寮區鳳林四路時，發現薛姓男子（62歲）將機車停在路邊，觸摸另一輛機車，曾懷疑薛要行竊，質問薛「你是不是想偷車？」兩人當場起口角衝突。
曾、薛兩人一言不合，當街打了起來，揮拳相向，林園警分局忠義派出所警員和消防救護員獲報趕抵現場，發現曾、薛兩人坐在地上，氣喘吁吁；其中曾男眼睛流血，薛則嘴唇撕裂傷。
警方了解曾、薛兩人因誤會一場動手，雖雙方掛彩但暫不提告，但因當街鬥毆行為，警詢後，依違反社維法移送裁處。
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