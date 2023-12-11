快訊

總統大選抽籤…歷屆抽中「這號次」當選最多次 韓國瑜唱採紅菱最特別

MLB／大谷翔平為何情定道奇？ 日媒曝5項關鍵因素

王鴻薇用媒體林智堅照作梗圖挨告侵害著作權 檢不起訴原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北婦偕夫登山踩空險滑落山谷 消防馳援搬下山送醫

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市60歲薛姓婦人昨天清晨5時許，與丈夫前往土城區石門路五城山步道爬山，不料薛婦爬步道途中不慎踩空跌落，臀部著地痛得無法動彈，薛婦丈夫見狀立即報警求救。新北市消防局獲報上山救援，發現薛婦意識清醒但無法行走，消防人員立即使用器材固定，隨即以人力將她搬運下山送醫，所幸傷勢並無大礙。

新北市消防局第五大隊大隊長鍾世銘提醒，民眾登山時須注意天候、天色變化及自身體力，並確保衣物保暖及補充水分，隨身攜帶手電筒、頭燈等燈具，避免天色變黑無法離開。並於手機下載「綠野遊蹤」等有GPS紀錄路線的APP，能讓消防人員迅速確認位置以減少等待的時間。

搜救人員合力將薛婦抬下山送醫。記者黃子騰／翻攝
搜救人員合力將薛婦抬下山送醫。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場將薛婦固定後準備搬下山送醫。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場將薛婦固定後準備搬下山送醫。記者黃子騰／翻攝

延伸閱讀

台中婦人大坑九號步道走失 消防漏夜搜尋…她卻出現超商

新北金山水尾漁港轎車墜海半浮半沉 男子及時被救出

員工遭爆休假私拿蔬果回家 新北果菜證實：將記過解職

爬大坑步道小孩脫隊…人妻與夫分頭找失聯 警消搜山

相關新聞

大陸郵包直寄50元偽幣！夾娃娃機店洗真幣 苗警查獲1815枚

苗栗警察分局循線查獲大陸郵包直寄偽造50元硬幣，36歲張姓女子到娃娃機台店涉嫌洗真幣，12月6日查扣1800餘枚，全案依...

詐團「死轉手」現身賣場置物櫃 警久候3小時等到他現身

常用於毒品交易的「死轉手」手法，也被詐騙集團用來轉移提款金融卡。高雄楠梓警分局接獲求職詐騙報案，指詐團指示求職者交出提款...

摸路邊機車遭疑幹壞事 高雄2男鬥毆1人眼傷1人嘴破

薛姓男子今晨騎機車行經高雄市大寮區，好奇撫摸路邊一輛機車，騎車經過的曾姓男子誤以為薛要幹壞事偷車質問，引發薛不悅，兩人當...

新北婦偕夫登山踩空險滑落山谷 消防馳援搬下山送醫

新北市60歲薛姓婦人昨天清晨5時許，與丈夫前往土城區石門路五城山步道爬山，不料薛婦爬步道途中不慎踩空跌落，臀部著地痛得無...

轎車違規迴轉害騎士撞上人行道 恐怖滑行10公尺才停下

高雄顏姓男子昨天中午12時許在仁武區仁孝路迴轉，與騎乘機車的郭姓男子發生碰撞，郭男機車撞擊到顏男轎車後，整個人往人行道滑...

郵局行員看到這名字立刻通報 豐原警郵共同阻詐10萬元

台中市1名婦人日前到郵局要匯款時，行員核對匯款帳號，發現婦人LINE對話名稱有異，進一步詢問關懷其匯款用途，婦人不願說明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。