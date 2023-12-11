新北婦偕夫登山踩空險滑落山谷 消防馳援搬下山送醫

新北市60歲薛姓婦人昨天清晨5時許，與丈夫前往土城區石門路五城山步道爬山，不料薛婦爬步道途中不慎踩空跌落，臀部著地痛得無法動彈，薛婦丈夫見狀立即報警求救。新北市消防局獲報上山救援，發現薛婦意識清醒但無法行走，消防人員立即使用器材固定，隨即以人力將她搬運下山送醫，所幸傷勢並無大礙。

新北市消防局第五大隊大隊長鍾世銘提醒，民眾登山時須注意天候、天色變化及自身體力，並確保衣物保暖及補充水分，隨身攜帶手電筒、頭燈等燈具，避免天色變黑無法離開。並於手機下載「綠野遊蹤」等有GPS紀錄路線的APP，能讓消防人員迅速確認位置以減少等待的時間。 搜救人員合力將薛婦抬下山送醫。記者黃子騰／翻攝 消防人員到場將薛婦固定後準備搬下山送醫。記者黃子騰／翻攝