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轎車違規迴轉害騎士撞上人行道 恐怖滑行10公尺才停下

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄顏姓男子昨天中午12時許在仁武區仁孝路迴轉，與騎乘機車的郭姓男子發生碰撞，郭男機車撞擊到顏男轎車後，整個人往人行道滑行10多公尺才停下，所幸郭男送醫前意識清楚，兩人酒測值為0，後續肇責已由警方測繪釐清。

警方表示，42歲顏男當時駕車沿仁孝路由西向東行駛，郭男則沿仁孝路東向西直行，當時顏準備迴轉，郭男因閃避不及與顏男車頭發生碰撞。

根據警方提供監視器畫面，郭男撞擊後，整個人往人行道滑行約10多公尺，才以「趴姿」倒在地上。警消獲報後到場，郭男有多處擦挫傷，所幸無生命危險。

案發當時路口為綠燈，警方事後為兩人實施酒測，酒測值均為０，事故主因應為顏男違規迴轉，將依法開罰1800元罰鍰，後續肇責已測繪釐清。

顏姓男子違規迴轉，郭姓男子騎車因閃避不及撞上，滑行約10餘公尺才停下。記者張議晨／翻攝
顏姓男子違規迴轉，郭姓男子騎車因閃避不及撞上，滑行約10餘公尺才停下。記者張議晨／翻攝

人行道 車禍

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