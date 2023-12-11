快訊

總統候選人號次抽籤結果出爐！ 柯盈配1號、賴蕭配2號、侯康配3號

本周「血型+生肖」財運TOP5！ O型這生肖「有一波大好運」

親友稱呼露餡！傅孟柏遭爆秘婚 低調娶交往10年經紀人女友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郵局行員看到這名字立刻通報 豐原警郵共同阻詐10萬元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

豐原警分局員警和郵局行員共同阻詐，及時阻上被害人被騙錢。圖／警方提供
豐原警分局員警和郵局行員共同阻詐，及時阻上被害人被騙錢。圖／警方提供
台中市1名婦人日前到郵局要匯款時，行員核對匯款帳號，發現婦人LINE對話名稱有異，進一步詢問關懷其匯款用途，婦人不願說明，行員通報警方到場協助，警郵聯手成功擋下「假投資真詐騙」案件，順利保住婦人10萬元積蓄。

豐原警分局豐原派出所警員楊尚儒、范家維本月7日中午接獲郵局行員獲報，有民眾疑似遭詐騙，需要警方到場協助。

經了解，李姓婦人到郵局要辦理臨櫃匯款10萬元，行員核對匯款帳號時，李婦拿出手機確認，卻遮遮掩掩地不願讓行員看到手機中LINE對話內容，眼尖的行員瞄到對方LINE名稱「專業誠信」立刻察覺有異，李婦不願如實說出匯款用途，行員通報警方處理。

警方表示，李婦一開始稱是要繳納貨款給多年好友，員警再進一步詢問她老友姓名時，李婦顧左右而言他，明顯是近日詐團常見的指導手法，員警開始以過往相似案例向李婦勸說，告知此為典型的「假投資真詐財」詐騙手法，詐團假冒投資顧問公司名義，以話術誆稱購買投資型商品，即可保證獲利，婦人逐漸從發財夢中清醒，打消匯款念頭。

豐原分局長劉其賢呼籲，民眾對投資資訊與管道應謹慎過濾查證，如遇對方教導如何躲避行員及警方詢問，以蒙混匯款過關等情形，千萬不可輕信，有疑問可撥打110或165反詐騙專線諮詢。

詐騙 郵局 LINE

延伸閱讀

93歲失智阿嬤凌晨外出迷路 豐原警靠她愛心手錬找到家人

昔網紅「海溝女神」淪詐團車手 愛情詐騙驚人底薪曝

影／台中熟女見警阻詐想「中離」警一句讓她留步保20萬

「跟著老師上天堂」險被騙10萬 網紅反詐警阻詐1913萬

相關新聞

大陸郵包直寄50元偽幣！夾娃娃機店洗真幣 苗警查獲1815枚

苗栗警察分局循線查獲大陸郵包直寄偽造50元硬幣，36歲張姓女子到娃娃機台店涉嫌洗真幣，12月6日查扣1800餘枚，全案依...

頂樓斗笠大蜂巢剛摘除 竟又來築巢 屋主被螫險送命

新北市萬里區蘇姓老翁日前在住家3樓頂樓，摘除如斗笠大的虎頭蜂巢，重量超過9台斤。10日晚發現虎頭蜂再次築巢，想要處理時被螫到...

轎車違規迴轉害騎士撞上人行道 恐怖滑行10公尺才停下

高雄顏姓男子昨天中午12時許在仁武區仁孝路迴轉，與騎乘機車的郭姓男子發生碰撞，郭男機車撞擊到顏男轎車後，整個人往人行道滑...

郵局行員看到這名字立刻通報 豐原警郵共同阻詐10萬元

台中市1名婦人日前到郵局要匯款時，行員核對匯款帳號，發現婦人LINE對話名稱有異，進一步詢問關懷其匯款用途，婦人不願說明...

身障童失蹤火速找回 警驚喜發現他是魔術方塊達人

台中一名身心障礙男童失蹤，母親急報案，清水警分局以關鍵字「他最常去的地方」尋獲，開警車載他回家途中，員警無意間看到男童在...

日籍遊客手機不慎遺落計程車 警員10分鐘迅速尋回

日本籍遊客金澤來台南自助旅行，昨天深夜到花園夜市後，搭乘計程車前往民權路一家民宿住宿休息，不小心將手機遺落在計程車內，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。