郵局行員看到這名字立刻通報 豐原警郵共同阻詐10萬元

豐原警分局員警和郵局行員共同阻詐，及時阻上被害人被騙錢。圖／警方提供 台中市1名婦人日前到郵局要匯款時，行員核對匯款帳號，發現婦人LINE對話名稱有異，進一步詢問關懷其匯款用途，婦人不願說明，行員通報警方到場協助，警郵聯手成功擋下「假投資真詐騙」案件，順利保住婦人10萬元積蓄。

豐原警分局豐原派出所警員楊尚儒、范家維本月7日中午接獲郵局行員獲報，有民眾疑似遭詐騙，需要警方到場協助。

經了解，李姓婦人到郵局要辦理臨櫃匯款10萬元，行員核對匯款帳號時，李婦拿出手機確認，卻遮遮掩掩地不願讓行員看到手機中LINE對話內容，眼尖的行員瞄到對方LINE名稱「專業誠信」立刻察覺有異，李婦不願如實說出匯款用途，行員通報警方處理。

警方表示，李婦一開始稱是要繳納貨款給多年好友，員警再進一步詢問她老友姓名時，李婦顧左右而言他，明顯是近日詐團常見的指導手法，員警開始以過往相似案例向李婦勸說，告知此為典型的「假投資真詐財」詐騙手法，詐團假冒投資顧問公司名義，以話術誆稱購買投資型商品，即可保證獲利，婦人逐漸從發財夢中清醒，打消匯款念頭。

豐原分局長劉其賢呼籲，民眾對投資資訊與管道應謹慎過濾查證，如遇對方教導如何躲避行員及警方詢問，以蒙混匯款過關等情形，千萬不可輕信，有疑問可撥打110或165反詐騙專線諮詢。