身障童失蹤火速找回 警驚喜發現他是魔術方塊達人

台中一名身心障礙男童失蹤，母親急報案，清水警分局以關鍵字「他最常去的地方」尋獲，開警車載他回家途中，員警無意間看到男童在車內快速旋轉魔術方塊，驚喜發現他是魔術方塊達人，在車內不斷誇他。

沙鹿區1名身心障礙12歲男童，本月6日晚上與母親外出散步至沙鹿區斗潭路時，男童突然狂奔至小巷不見人影，母親急忙在附近找尋，仍未見蹤影，急打電話向警方求助。

台中市清水警分局沙鹿所巡佐童榮智與警員陳彥博獲報，立即趕到現場，母親神情緊張向警方表示，兒子患有身心障礙，無法清楚表達且身上没帶任何證件，也從未走失過，擔心夜晚發生意外。

警方先安撫母親情緒，並詢問「男童最常去或環境最熟悉的地方」，母親表示男童常回診復健所以僅知道沙鹿光田醫院，警方立刻沿著前往醫院道路尋找，當警方到院詢問院方人員時，恰巧看見男童走進醫院，上前欲攔下，男童緊張的大喊「不要抓我、媽媽」。

員警拍著男童背安撫的表示「不要害怕，警察保護你，帶你回家」，待男童情緒緩和，將他安全送返家回程過程中，警方發現男童雖無法與人對談，竟然可將「魔術方塊」快速把玩，六面顏色重新整理，令警方驚訝不已。

男童祖母表示，聽到男童走失消息很擔心，幸好警方即時幫忙找回。男童母親表示，感謝警方在短短20分內即尋獲男童，他從小就愛玩「魔術方塊」，家裡還有一堆魔術方塊，都是男童最愛。