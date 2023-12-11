身障童失蹤火速找回 警驚喜發現他是魔術方塊達人
台中一名身心障礙男童失蹤，母親急報案，清水警分局以關鍵字「他最常去的地方」尋獲，開警車載他回家途中，員警無意間看到男童在車內快速旋轉魔術方塊，驚喜發現他是魔術方塊達人，在車內不斷誇他。
沙鹿區1名身心障礙12歲男童，本月6日晚上與母親外出散步至沙鹿區斗潭路時，男童突然狂奔至小巷不見人影，母親急忙在附近找尋，仍未見蹤影，急打電話向警方求助。
台中市清水警分局沙鹿所巡佐童榮智與警員陳彥博獲報，立即趕到現場，母親神情緊張向警方表示，兒子患有身心障礙，無法清楚表達且身上没帶任何證件，也從未走失過，擔心夜晚發生意外。
警方先安撫母親情緒，並詢問「男童最常去或環境最熟悉的地方」，母親表示男童常回診復健所以僅知道沙鹿光田醫院，警方立刻沿著前往醫院道路尋找，當警方到院詢問院方人員時，恰巧看見男童走進醫院，上前欲攔下，男童緊張的大喊「不要抓我、媽媽」。
員警拍著男童背安撫的表示「不要害怕，警察保護你，帶你回家」，待男童情緒緩和，將他安全送返家回程過程中，警方發現男童雖無法與人對談，竟然可將「魔術方塊」快速把玩，六面顏色重新整理，令警方驚訝不已。
男童祖母表示，聽到男童走失消息很擔心，幸好警方即時幫忙找回。男童母親表示，感謝警方在短短20分內即尋獲男童，他從小就愛玩「魔術方塊」，家裡還有一堆魔術方塊，都是男童最愛。
清水警分局沙鹿所長廖俊強表示，家中若需要照顧的親友，應多加關心、戴防走失手環，避免趁家人不注意時，自行走出去造成不可預測的危險；警方為推廣易走失民眾自願捺印指紋建檔服務，民眾可就近到各分局偵查隊申請捺印，如有當事人走失、無法辦識身分情形，即可經指紋比對即時辨識身分，儘速與其家屬取得聯繫並協助返家。如有任何需要警方協助之處，可直接向警方求助或撥打110報案專線。
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