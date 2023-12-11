日籍遊客手機不慎遺落計程車 警員10分鐘迅速尋回

日籍遊客金澤(右2)來台南旅遊手機不慎遺落計程車，市警二分局博愛所警員許馨方(右1)、警員張維婷(左1)迅速協助尋回。記者黃宣翰／翻攝 日本籍遊客金澤來台南自助旅行，昨天深夜到花園夜市後，搭乘計程車前往民權路一家民宿住宿休息，不小心將手機遺落在計程車內，今天凌晨零點多到博愛所報案求助。警員以英文對談仔細詢問他上下車地點，過濾監視器鏡頭，以車追人聯絡計程車司機，10分鐘後計程車司機將他的手機送回派出所。

據了解，48歲日籍金澤來台南自助旅行，於花園夜市遊玩後，搭乘計程車前往民權路一家民宿住宿休息，可能是搭計程車下車時，付錢後不慎將手機遺落在計程車內，當時也未記下計程車的車牌號碼，連忙到台南市警二分局博愛所報案求助。

警員許馨方、張維婷接獲報案求助後，以英文對談仔細詢問金澤上下車地點，運用科技設備，過濾監視器鏡頭，比對金澤所敘述路線，發現該車號後與計程車司機聯絡，約10分鐘後立即將金澤遺落在計程車後座的手機送回博愛派出所。

金澤對於警員許馨方、張維婷能在短時間經由調閱監視器掌握計程車車號，快速尋回遺失手機，過程中不斷大讚臺南警察「卓越、和善與優秀」！並以通訊軟體Line文字表感謝之意。