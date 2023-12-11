聽新聞
test
0:00 / 0:00
日籍遊客手機不慎遺落計程車 警員10分鐘迅速尋回
日本籍遊客金澤來台南自助旅行，昨天深夜到花園夜市後，搭乘計程車前往民權路一家民宿住宿休息，不小心將手機遺落在計程車內，今天凌晨零點多到博愛所報案求助。警員以英文對談仔細詢問他上下車地點，過濾監視器鏡頭，以車追人聯絡計程車司機，10分鐘後計程車司機將他的手機送回派出所。
據了解，48歲日籍金澤來台南自助旅行，於花園夜市遊玩後，搭乘計程車前往民權路一家民宿住宿休息，可能是搭計程車下車時，付錢後不慎將手機遺落在計程車內，當時也未記下計程車的車牌號碼，連忙到台南市警二分局博愛所報案求助。
警員許馨方、張維婷接獲報案求助後，以英文對談仔細詢問金澤上下車地點，運用科技設備，過濾監視器鏡頭，比對金澤所敘述路線，發現該車號後與計程車司機聯絡，約10分鐘後立即將金澤遺落在計程車後座的手機送回博愛派出所。
金澤對於警員許馨方、張維婷能在短時間經由調閱監視器掌握計程車車號，快速尋回遺失手機，過程中不斷大讚臺南警察「卓越、和善與優秀」！並以通訊軟體Line文字表感謝之意。
警方表示，民眾在坐計程車或公車時可以養成注意司機姓名或記下車號的習慣，如果有遺落東西在車上，請通報附近派出所或請警察廣播電臺，協助搜尋遺失物，此外，乘客可在下車時記得回頭多看一眼，確保自身財物無遺落狀況發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言