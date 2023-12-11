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一家3口爬大坑步道妻子走失 消防漏夜搜尋…她卻出現超商

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台中婦人大坑九號步道走失 消防漏夜搜尋…她卻出現超商

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中大坑九號步道傳出有賴姓女子失聯，警、消入夜後動員人力搜山。圖／摘自批踢踢實業坊
台中大坑九號步道傳出有賴姓女子失聯，警、消入夜後動員人力搜山。圖／摘自批踢踢實業坊

台中市消防局與警察局昨晚獲報，賴姓婦人全家下午到台中市大坑九號步道爬山，但小孩走失，夫妻倆分頭找尋小孩，但丈夫火速找到孩子，賴姓婦人卻失聯，台中市消防局與警察動員搜尋至深夜，最後在山下一間超商找到神情疲倦的賴姓婦人。

台中第五警分局表示，昨天下午六時獲報，賴姓女子與丈夫、小孩前往大坑九號步道登山，因小孩脫隊，賴女與丈夫分頭在九號步道、九號之一步道找人，入夜後丈夫已找到小孩下山，但賴女卻遲遲不見蹤影。

警、消防人員表示，在眾人動員找人之際，有民眾報警在北屯區東山路與松竹路口超商，看到一名神情疲憊的婦人怪怪的，派員查看證實是漏夜尋找的賴姓婦人，研判她可能走錯路，詳情仍待調查。

大坑風景區有多條登山步道，屬親子級的九號步道老少皆宜，適合全家人外出踏青，不用花錢健身，既欣賞美景，還能減重消脂，被稱為最親民步道。

台中市

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