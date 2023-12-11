新北金山水尾漁港轎車墜海半浮半沉 男子及時被救出
劉姓男子今天凌晨在新北市金山區水尾漁港，疑酒後開車墜落漁港，因為是退潮，轎車並未沉入水中。消防人員及時將他救上岸，送往金山醫院治療。事故原因由警方調查中。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天凌晨2點16分接獲報案，水尾漁港有轎車落海，派遣金山分隊3車8人前往救援。消防人員到場時，看到轎車在港內半浮半沉，下水將60多歲劉男救出車外並上岸。劉男身上有酒味，靠著攙扶仍能行走，但意識不清，先送台大金山分院急診，再轉送總院治療。
當地釣客說，劉男的車子停放在漁港碼頭已經好幾個小時，凌晨正在釣魚，看到車子衝入港內，馬上報案求救。
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