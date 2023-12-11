高雄6旬男工作未歸 家屬見「竹筏停在魚塭中」撈出屍體

高雄茄萣區一處魚塭昨晚發生溺斃命案，在漁塭工作的66歲林姓男子昨外出工作後晚上未回家，家人到魚塭查看，竟發現魚塭中央停有一艘排筏，報案後警消在2小時內將林男的屍體打撈上岸，警方目前初步排除他殺，現在未有遺書，研判是失足落水，家屬對死亡原因無意見。

湖內分局表示，46年次的林姓男漁工昨日到當地291地號魚塭工作，直到晚間6時許，家人發現林男未回家，到魚塭查看發現林男工作用的排筏停於魚塭中，林男卻不見人影，家人報案後警方趕緊聯繫路竹消防分隊協助打撈搶救，在昨晚8點半將林男打撈上岸時已無呼吸心跳，家屬表示不願再送醫搶救，由死者林男配偶陪同將遺體送往高雄市立殯儀館。