聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄岡山焚化廠歲修竄火 垃圾悶燒12小時撲滅

聯合報／ 記者張議晨宋原彰／高雄報導

高雄市岡山焚化廠昨凌晨竄火，火勢猛烈，消防局出動百人灌救。記者張議晨／翻攝
高雄市岡山焚化廠昨凌晨竄火，火勢猛烈，消防局出動百人灌救。記者張議晨／翻攝
高雄市岡山焚化廠停機歲修，昨凌晨1時許突竄火苗，火勢在垃圾儲坑燃燒，竄出大量濃煙，市消防局派出大批人、車救火，雖控制火勢在儲坑內未往外延燒，但因堆積大量垃圾，持續悶燒至昨中午1時許才撲滅，初判是蓄積沼氣引發火警，確切起火原因仍待調查。

岡山焚化廠上月初至本月底歲修，並改建天車軌道，目前廠內停機，但昨凌晨1時許，存放垃圾的儲坑突竄出火光，火勢隨堆積垃圾蔓延，火舌伴隨濃煙不斷竄出，讓人怵目驚心。

市消防局獲報後，出動29車、近百名消防、義消，及4部消防機器人到場滅火，火勢約在凌晨1時許控制，但因儲坑「滿載」，內部堆置數千公噸垃圾，大量垃圾悶燒，加上作業空間侷限、搶救不易，火勢延燒12小時後才完全撲滅。

議員林志誠表示，後續將向消防局了解失火原因，以杜絕後患；岡山里長劉天賦說，雖無人反應空品不佳，政府仍應公開數據，讓居民安心。

高市環保局表示，空品監測已回到普通等級，將持續加強空品監測。

岡山 高雄市 議員

延伸閱讀

岡山垃圾焚化廠凌晨竄火 悶燒12小時撲滅、空氣品質未受影響

疑沼氣蓄積致災 岡山焚化廠歲修突竄火動員百人灌救

高雄岡山焚化廠半夜竄火 近百名消防投入搶救中

影／林口2貨車清晨竄火煙 新北消防馳援撲滅

相關新聞

頂樓斗笠大蜂巢剛摘除 竟又來築巢 屋主被螫險送命

新北市萬里區蘇姓老翁日前在住家3樓頂樓，摘除如斗笠大的虎頭蜂巢，重量超過9台斤。今晚發現虎頭蜂再次築巢，想要處理時被螫到...

驚險 屏東男酒駕闖紅燈連撞3車後翻車 酒測值驚人

屏東縣內埔警分局今日晚間7點多，在內埔鄉里義路與富豐路口，謝姓男子開車闖紅燈與綠燈直行汽車在路口交叉碰撞後，接連波及路邊...

轎車逆向與小貨車對撞 前車牌硬被拔下 卡在小貨車頭

18歲蔡姓男子今晚駕駛轎車沿北部濱海公路行駛，疑車速過快跨越道路中央雙黃線後，撞上對向67歲蔡男駕駛的小貨車。兩車對撞，...

高雄6旬男工作未歸 家屬見「竹筏停在魚塭中」撈出屍體

高雄茄萣區一處魚塭昨晚發生溺斃命案，在漁塭工作的66歲林姓男子昨外出工作後晚上未回家，家人到魚塭查看，竟發現魚塭中央停有...

高雄岡山焚化廠歲修竄火 垃圾悶燒12小時撲滅

高雄市岡山焚化廠停機歲修，昨凌晨1時許突竄火苗，火勢在垃圾儲坑燃燒，竄出大量濃煙，市消防局派出大批人、車救火，雖控制火勢...

爬大坑步道小孩脫隊…人妻與夫分頭找失聯 警消搜山

台中市消防局在今天晚間6時許獲報，一名賴姓婦人與家人登大坑九號步道後失聯，台中市消防局已派遣39名消防人力入山搜尋，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。