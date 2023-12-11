高雄岡山焚化廠歲修竄火 垃圾悶燒12小時撲滅

高雄市岡山焚化廠昨凌晨竄火，火勢猛烈，消防局出動百人灌救。記者張議晨／翻攝 高雄市岡山焚化廠停機歲修，昨凌晨1時許突竄火苗，火勢在垃圾儲坑燃燒，竄出大量濃煙，市消防局派出大批人、車救火，雖控制火勢在儲坑內未往外延燒，但因堆積大量垃圾，持續悶燒至昨中午1時許才撲滅，初判是蓄積沼氣引發火警，確切起火原因仍待調查。

岡山焚化廠上月初至本月底歲修，並改建天車軌道，目前廠內停機，但昨凌晨1時許，存放垃圾的儲坑突竄出火光，火勢隨堆積垃圾蔓延，火舌伴隨濃煙不斷竄出，讓人怵目驚心。

市消防局獲報後，出動29車、近百名消防、義消，及4部消防機器人到場滅火，火勢約在凌晨1時許控制，但因儲坑「滿載」，內部堆置數千公噸垃圾，大量垃圾悶燒，加上作業空間侷限、搶救不易，火勢延燒12小時後才完全撲滅。

議員林志誠表示，後續將向消防局了解失火原因，以杜絕後患；岡山里長劉天賦說，雖無人反應空品不佳，政府仍應公開數據，讓居民安心。

高市環保局表示，空品監測已回到普通等級，將持續加強空品監測。