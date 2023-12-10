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轎車逆向與小貨車對撞 前車牌硬被拔下 卡在小貨車頭
18歲蔡姓男子今晚駕駛轎車沿北部濱海公路行駛，疑車速過快跨越道路中央雙黃線後，撞上對向67歲蔡男駕駛的小貨車。兩車對撞，車頭都嚴重毀損，轎車的前車牌甚至硬被拔下，卡在貨車的車頭。貨車司機傷勢較重，送醫治療。轎車駕駛人未受傷，警方實施酒測，數值為0。車禍原因由警方調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今9點多接獲報案，北部濱海公路新北市萬里、基隆市大武崙交界處路段發生車禍。消防人員到場時，小貨車67歲蔡姓司機仍受困車內，意識清楚，利用破壞器材破壞車身後將他救出，送往基隆長庚醫院急救。轎車18歲蔡姓駕駛人未傷傷，小貨車的1名乘客和轎車的3名乘客受傷送醫。
據了解，18歲蔡男駕駛轎車行駛北濱公路，疑車太快，過彎時跨越道路中央雙黃線後，迎面撞上對向67歲蔡男駕駛的小貨車。兩車對撞後又彈開，轎車的前車牌脫落，卡在小貨車上。
67歲蔡男因為小貨車車頭嚴重變形，卡在駕座座無法脫身。消防人員利用破壞器材剪開門身騰出空間，晚上9點50分左右將他救出，初步研判疑似骨折，送醫急救。
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