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頂樓斗笠大虎頭蜂巢剛摘除竟又來築巢 屋主被螫險送命

頂樓斗笠大蜂巢剛摘除 竟又來築巢 屋主被螫險送命

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市萬里區蘇姓老翁日前在住家3樓頂樓，摘除如斗笠大的虎頭蜂巢，重量超過9台斤。今晚發現虎頭蜂再次築巢，想要處理時被螫到嘴唇。老翁下樓要妻子幫他擦藥，不久就昏迷。消防人員到場發現無呼吸心跳，送醫後恢復生命徵象，住院治療中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今晚7點41分接獲報案，住在萬里區二坪山區的75歲蘇姓老翁，疑遭蜂螫昏迷。消防人員到場救護時，發現老翁無呼吸心跳，送往台大金山分院急救，恢復生命徵象後，轉院基隆長庚醫院治療。

消防局晚間已市府動物保護防疫處和萬區公所，捕蜂人員穿著全套裝備上樓，今晚9點49摘除蜂窩，化解危機。

蘇妻說，幾天前發現3樓頂樓出現像斗笠大的蜂巢，委託他人連續噴灑殺蟲劑後，順利摘除蜂巢，重量達9.5台斤（5.7公斤）。今天發現虎頭蜂又來築巢，蜂巢還只是一小顆，蘇姓老翁上樓查看，上嘴唇被螫倒，要妻子幫他擦藥，她心想螫到嘴巴難擦藥，結果他就昏倒了，趕緊求救。

新北市消防局第6局大隊長羅億田表示，看見蜂群加速逃逸或拿物品驅趕、拍打，都可能讓蜜蜂受到驚嚇，轉成攻擊狀態，正確作法是避免動手，並且逆著蜜蜂飛行方向緩步前進。如遇突發狀況或危安情事，可立即撥打119或110報案求助。

新北市萬里區蘇姓老翁被在住家頂樓築巢的虎頭蜂螫傷，一度無呼吸心跳，送醫後恢復生命徵象。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區蘇姓老翁被在住家頂樓築巢的虎頭蜂螫傷，一度無呼吸心跳，送醫後恢復生命徵象。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區蘇姓老翁被在住家頂樓築巢的虎頭蜂螫傷，一度無呼吸心跳，送醫後恢復生命徵象。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區蘇姓老翁被在住家頂樓築巢的虎頭蜂螫傷，一度無呼吸心跳，送醫後恢復生命徵象。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區蘇姓老翁被在住家頂樓築巢的虎頭蜂螫傷，一度無呼吸心跳，送醫後恢復生命徵象。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區蘇姓老翁被在住家頂樓築巢的虎頭蜂螫傷，一度無呼吸心跳，送醫後恢復生命徵象。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區蘇姓老翁被在住家頂樓築巢的虎頭蜂螫傷，一度無呼吸心跳，送醫後恢復生命徵象。記者邱瑞杰／翻攝
新北市萬里區蘇姓老翁被在住家頂樓築巢的虎頭蜂螫傷，一度無呼吸心跳，送醫後恢復生命徵象。記者邱瑞杰／翻攝

【中央社新北10日電】

新北市萬里區75歲蘇姓老翁今晚在住家3樓疑遭虎頭蜂攻擊，失去呼吸心跳。警消獲報迅速救援，老翁經送醫急救後恢復生命跡象，動保處也獲報摘除蜂窩。

警消今晚7時41分獲報，老翁家住透天厝，3樓為鐵皮屋加蓋。老翁平時起居都在樓下，今天晚間上樓查看，疑遭虎頭蜂攻擊，沒想到竟失去呼吸心跳。

警消迅速到場查看，初步了解，老翁的嘴唇遭蜂螫後腫脹，身體其他部位並無明顯外傷，經送台大醫院金山分院急救後，已恢復生命徵象，目前已轉院至基隆長庚醫院治療。

警消表示，經通報動保處派員到3樓摘除蜂窩，至於詳細案發原因，仍待警方進一步調查釐清。

虎頭蜂

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