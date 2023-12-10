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爬大坑步道小孩脫隊…人妻與夫分頭找失聯 警消搜山

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在今天晚間6時許獲報，一名賴姓婦人與家人登大坑九號步道後失聯，台中市消防局已派遣39名消防人力入山搜尋，目前仍未找到年約40歲的失聯賴婦，經查，賴姓婦人今天與丈夫小孩登山，因子女脫隊，她與丈夫分頭找小孩，但丈夫帶小孩下山後，賴婦卻失聯，消防局正持續搜尋，不排除出動搜救犬協尋。

第五警分局表示，今天晚間6時許獲報，賴姓女子與丈夫、小孩前往大坑九號步道登山，後來因小孩脫隊，賴女與丈夫分頭前往大坑九號步道、大坑九號之一步道找小孩，入夜後，丈夫已找到小孩下山，但賴女卻遲遲不見蹤影，因此通知警、消協尋。

台中市消防局表示，目前有派遣搜救犬隊、東山消防分隊、第八救災救護大隊到場，加入義消、民間搜救團體，約有39人，視搜救進度不排除派遣搜救犬，目前尚未找到婦人行蹤，已在大坑九號步道附近設置指揮所，以利後續調度。

台中大坑九號步道今晚傳出有賴姓女子失聯，警、消入夜後動員人力搜山。圖／摘自批踢踢實業坊
台中大坑九號步道今晚傳出有賴姓女子失聯，警、消入夜後動員人力搜山。圖／摘自批踢踢實業坊
台中大坑九號步道今晚傳出有賴姓女子失聯，警、消入夜後動員人力搜山。圖／摘自批踢踢實業坊
台中大坑九號步道今晚傳出有賴姓女子失聯，警、消入夜後動員人力搜山。圖／摘自批踢踢實業坊

小孩 丈夫 搜救犬 台中市

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