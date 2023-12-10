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3女子相約爬山 五五五峰下切後迷路 自忖下不了山求救

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

3名女子今天上午到新北市瑞芳區南子吝步道爬山，下午從五五五峰下山後迷路。消防局接獲她們的求救電話後，派員從哈巴狗岩登山口入山，約半小時後找到她們，平安帶下山。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天傍晚5點14分，接獲迷路女子報案，指她們早上10點從南子吝步道上山，走往劍龍稜。下午2點20抵達五五五峰，下切後迷落了。她們在一條小徑上，不知正確位置，3人沒有受傷，但無法自行下山。

消防局研判3人可能位置後，出動瑞芳中隊和瑞芳、九份分隊共7車13人，傍晚5點39分從茶壺山 哈巴狗岩登山口入山，6點7分就找到3名女子，身體狀況正常，隨即帶她們下山，6點30分回到登山口，不需要送醫。

新北市消防局第6大隊長羅億田建議民眾登山前，應先下載航跡離線地圖，事前了解登山路線，同時避免單獨上山，假設遇到危險，或身體不適，才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。登山過程迷路，一定要先保持冷靜並判斷當下狀況，立即手機撥打119或112求救，並遵循移至手機訊號收訊良好處所、按下新北119山難定位簡訊、原地等待救援，以利搜救，切勿慌張亂闖，以減少體力消耗及意外發生。

3名女子今到新北市瑞芳區爬山，從五五五峰下山後迷路。消防人員傍晚找到她們，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
3名女子今到新北市瑞芳區爬山，從五五五峰下山後迷路。消防人員傍晚找到她們，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
3名女子今到新北市瑞芳區爬山，從五五五峰下山後迷路。消防人員傍晚找到她們，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
3名女子今到新北市瑞芳區爬山，從五五五峰下山後迷路。消防人員傍晚找到她們，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
3名女子今到新北市瑞芳區爬山，從五五五峰下山後迷路。消防人員傍晚找到她們，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
3名女子今到新北市瑞芳區爬山，從五五五峰下山後迷路。消防人員傍晚找到她們，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
3名女子今到新北市瑞芳區爬山，從五五五峰下山後迷路。消防人員傍晚找到她們，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝
3名女子今到新北市瑞芳區爬山，從五五五峰下山後迷路。消防人員傍晚找到她們，平安帶下山。記者邱瑞杰／翻攝

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