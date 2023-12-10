3女子相約爬山 五五五峰下切後迷路 自忖下不了山求救

3名女子今天上午到新北市瑞芳區南子吝步道爬山，下午從五五五峰下山後迷路。消防局接獲她們的求救電話後，派員從哈巴狗岩登山口入山，約半小時後找到她們，平安帶下山。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天傍晚5點14分，接獲迷路女子報案，指她們早上10點從南子吝步道上山，走往劍龍稜。下午2點20抵達五五五峰，下切後迷落了。她們在一條小徑上，不知正確位置，3人沒有受傷，但無法自行下山。

消防局研判3人可能位置後，出動瑞芳中隊和瑞芳、九份分隊共7車13人，傍晚5點39分從茶壺山 哈巴狗岩登山口入山，6點7分就找到3名女子，身體狀況正常，隨即帶她們下山，6點30分回到登山口，不需要送醫。