昨天報失蹤人口…高雄愛河浮屍確認死者身分 48歲男家屬今接噩耗

高雄市河東路愛河河畔今天下午1時40分許驚見一具男性浮屍，民眾見狀嚇得通報119，救難人員撈起時，男屍身體呈現浮腫，研判至少死亡一天；警方根據家屬昨通報失蹤人口紀錄，已確定死者身分。

警方調查，男性浮屍發現位置靠近河東路知名景點「鰲躍龍祥」附近，民眾見有人漂浮在河面上，以為當下落水，但救難人員打撈上岸，發現死者當時面部朝下，身軀浮腫，研判已落水一段時間。

男屍身上無可辨認身分資訊，警方從報案紀錄追查，查出一名48歲男子家屬昨天曾通報失蹤，指男子近日曾有輕生念頭，但昨上午人又不見蹤影；經通知指認，確定就是該失蹤男子，家屬悲痛欲絕。

愛河5天以來發現3具浮屍，6日上午近8時許，1名70餘歲老婦被人發現漂浮在愛河河東路的河面，經消防人員救上岸，已氣絕多時。

6日下午2時48分許，苓雅區海邊的愛河一名年約70歲老翁落水，救起時已無呼吸心跳，送醫不治。

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