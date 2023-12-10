快訊

本土劇女星「結婚前夕搞失蹤」 換電話搬家4年後才現身

侯友宜、傅崐萁造勢湧4萬人 喊明年是戰爭跟和平的選戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

昨天報失蹤人口…高雄愛河浮屍確認死者身分 48歲男家屬今接噩耗

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市河東路愛河河畔今天下午1時40分許驚見一具男性浮屍，民眾見狀嚇得通報119，救難人員撈起時，男屍身體呈現浮腫，研判至少死亡一天；警方根據家屬昨通報失蹤人口紀錄，已確定死者身分。

警方調查，男性浮屍發現位置靠近河東路知名景點「鰲躍龍祥」附近，民眾見有人漂浮在河面上，以為當下落水，但救難人員打撈上岸，發現死者當時面部朝下，身軀浮腫，研判已落水一段時間。

男屍身上無可辨認身分資訊，警方從報案紀錄追查，查出一名48歲男子家屬昨天曾通報失蹤，指男子近日曾有輕生念頭，但昨上午人又不見蹤影；經通知指認，確定就是該失蹤男子，家屬悲痛欲絕。

愛河5天以來發現3具浮屍，6日上午近8時許，1名70餘歲老婦被人發現漂浮在愛河河東路的河面，經消防人員救上岸，已氣絕多時。

6日下午2時48分許，苓雅區海邊的愛河一名年約70歲老翁落水，救起時已無呼吸心跳，送醫不治。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄愛河今天下午又發現男性浮屍，已是5天來第3起。記者石秀華／翻攝
高雄愛河今天下午又發現男性浮屍，已是5天來第3起。記者石秀華／翻攝

愛河 浮屍 失蹤 高雄市

延伸閱讀

高雄站台 賴清德：要做世界的台灣 而非中國的台灣

影／到高雄輔選聽到粉絲喊「留下來」 蔣萬安幽默回：想留但太太會緊張

民眾頻喊帥！蔣萬安陪藍營小雞掃市場 黃昭順：國民黨高雄至少拿4席立委

搶亞錦賽冠軍賽話題 蕭美琴陪高雄激戰區這2人練揮棒

相關新聞

影／金門休旅車右偏自撞路樹 駕駛乘客雙雙重傷送醫

金門位處離島，車流相對順暢，卻有駕駛在今下午不慎自撞路樹，導致嚴重傷害，車輛安全氣囊彈出，坐在前座的乘客也很嚴重，傷者一...

警察上門送通知書…他誤認債主找來「從3樓跳2樓屋頂」 左腳挫傷

嘉義市警察局第二分局偵查隊警方今天傍晚到高雄市前鎮區送達通知書，當事人余姓男子誤以為債主上門討債，急忙從住處三樓跳下至後...

昨天報失蹤人口…高雄愛河浮屍確認死者身分 48歲男家屬今接噩耗

高雄市河東路愛河河畔今天下午1時40分許驚見一具男性浮屍，民眾見狀嚇得通報119，救難人員撈起時，男屍身體呈現浮腫，研判...

高雄愛河又見浮屍…男撈起時浮腫「至少死亡1天」 5天內第3起

高雄市河東路愛河河畔今天下午1時40分許驚見一具浮屍，民眾見狀嚇得通報119人員，據了解，該具男性浮屍面朝下，被救難人員...

騎機車載鷹架板…騎士竟透過「孔洞」看路台南趴趴走 警開罰吊照

台南市一名男機車騎士昨天晚上9點多騎車時在腳踏板放置有洞孔鷹架板，除在北區西門路四段、和緯路二段路口停等紅燈後，還冒險...

煞車禮讓行人竟吃2.4萬罰單！他替駕駛喊冤「比不讓還貴」 警方回應後續曝

台北市一名車主日前載客行經中山區合江街，遭民眾檢舉驟停於車道，中山警分局建國派出所舉發，開出「非遇突發狀況，在車道中任意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。