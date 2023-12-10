三方詐騙新手法！騙買家匯款給買家 拿不到貨還變人頭

詐騙集團假網路拍賣三方詐騙出現新手法，上網販售商品不出貨，騙甲買家以超商代碼或點數繳費，又請求幫忙購買，指示第二度繳費，再騙乙買家匯款給甲；兩名買家均未收到商品，甲變詐騙人頭帳戶。

葉姓女子今年10月在臉書看到友人轉貼販賣iPhone 14 Pro手機廣告，開幕優惠價1萬5千元，她加LINE聯繫賣家，依對方提供繳費代碼至超商繳費，將收據拍照傳送；對方稱價格便宜也想買，但身為店員沒有優惠價，請她幫忙買一支，詢問銀行帳戶後匯款2萬元，再請她以超商代碼繳費，隔天她接到銀行通知帳戶被警示，該臉書友人也告知臉書帳號被盜用。

警方調查，何姓男子在臉書看到友人貼文iPhone 15廣告，開幕優惠價2萬元，加LINE交易，對方提供葉的帳戶，何轉帳2萬元卻未收到手機，經友人告知帳號被盜後報案，葉的帳戶涉詐被警示。

李姓男子10月在臉書瀏覽iPhone 14 Pro Max售價1萬5千元廣告，依賣家指示赴超商購買1萬5千元App Store點數並拍照傳送；對方稱身為店員沒有優惠價，匯款1萬5千元請他幫忙購買，他依指示再買1萬5千元App Store點數，遲未收到手機，數日後帳戶被警示。

警方查出，一名男子在臉書看到友人張貼iPhone 14 Pro Max售價1萬5千元廣告，被騙匯款1萬5千元至李的帳戶，聯繫不上賣家後報案。

警方說，傳統三方詐騙手法是騙買家匯款給賣家，詐團得手商品，買家匯款未收到貨，賣家被利用為詐騙人頭戶；新型三方詐騙則是騙買家匯款給買家，兩名買家均未收到商品，其中1人變詐騙人頭。

刑事局表示，10月起受理3件新型三方詐騙，均為假網拍手機，詐團盜用臉書帳號張貼假網拍廣告取信，利用買家貪小便宜心態，誘使代收贓款轉手；民眾應透過官方交易平台購物，避免私下交易，勿收受不明款項轉手。