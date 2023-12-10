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騎機車載鷹架板…騎士竟透過「孔洞」看路台南趴趴走 警開罰吊照

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市一名男機車騎士昨天晚上9點多騎車時在腳踏板放置有洞孔鷹架板，除在北區西門路四段、和緯路二段路口停等紅燈後，還冒險騎著騎車往和緯路一段行駛。警方今天說，男子已違反道交條例「危險駕車」規定，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，已調閱相關影像依法舉發。

有網友將這名男子騎車行為PO在社會事新聞影音網，影片中這名男騎士騎機車時，在腳踏板放置有洞孔鷹架板，在北區西門路四段、和緯路二段路口停等紅燈後；警方調閱附路口監視錄影畫面，查出他還冒險騎著騎車往和緯路一段行駛。男騎士只透過洞孔觀看前方行車狀況。

台南市警第五分局副分局長陳柏宇說，影片中男子已違反「道路交通管理處罰條例」第43條1項1款「危險駕車」規定，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰並吊扣牌照6個月，警方已調閱相關影像依法舉發在案。

陳柏宇呼籲民眾，騎乘機車載運物品，應遵守道路交通安全規則第88條規定，高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣10公分，以確保行車安全。

台南市一名男機車騎士昨天晚上9點多騎車時在腳踏板放置有洞孔鷹架板，在北區西門路四段、和緯路二段路口停等紅燈，被熱心網友PO上網。圖／翻攝自社會事新聞影音網社群
台南市一名男機車騎士昨天晚上9點多騎車時在腳踏板放置有洞孔鷹架板，在北區西門路四段、和緯路二段路口停等紅燈，被熱心網友PO上網。圖／翻攝自社會事新聞影音網社群

台南 影片 機車騎士

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