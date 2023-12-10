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岡山垃圾焚化廠凌晨竄火 悶燒12小時撲滅、空氣品質未受影響

中央社／ 高雄10日電

高雄市岡山垃圾焚化廠今天凌晨1時許發生火警，消防局出動百餘人力前往灌救，火勢在下午1時24分撲滅。高市環保局持續監測環境，附近空氣品質不受影響，目前為普通等級。

高雄市岡山區本工五路垃圾焚化廠，今天凌晨1時許發生火警，消防局獲報後出動38車101人及義消28人、4部消防機器人前往救災。

火警現場是垃圾儲坑，有大量垃圾悶燒產生濃煙，加上作業空間侷限，搶救不易，火勢在凌晨1時53分控制，並在下午1時24分撲滅，無人員傷亡。

環保局透過新聞稿表示，岡山廠目前處於整改歲修期間，垃圾貯坑為滿料位情形。ROT廠商信鼎公司值班人員在凌晨發現貯坑有悶燒情形，即先拉水線、啟動水炮滅火，並通知消防隊。

環保局研判，起火原因可能因修建期間吊車維修停用達一個月，貯坑垃圾久未翻攪，下層垃圾醱酵產生沼氣，溫度上升致產生悶燒現象。

環保局人員在焚化廠下風處進行環境監測，目前位於本洲工業區停車場的空氣品質監測車目前為普通等級。環保局指出，將持續於周界及下風處進行環境監測，隨時確認空氣品質，確保民眾健康安全。

消防局也呼籲，民眾應妥善處理、分類垃圾，環保回收業者針對可能引起火警的微小火源應做好管控，並注意資源回收品分類分區管理，確保場所安全及良好環境品質。

高雄市岡山焚化廠今凌晨竄火，火勢猛烈，消防局出動百人灌救。聯合報記者張議晨／翻攝
高雄市岡山焚化廠今凌晨竄火，火勢猛烈，消防局出動百人灌救。聯合報記者張議晨／翻攝

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