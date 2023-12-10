煞車禮讓行人竟吃2.4萬罰單...他替駕駛喊冤「比不讓還貴」 警方回應後續曝

台北市一名車主日前載客行經中山區合江街，遭民眾檢舉驟停於車道，中山警分局建國派出所舉發，開出「非遇突發狀況，在車道中任意暫停」2萬4千元的高額罰單。車主不服今至警局，指當時他正在禮讓行人通行，非故意煞停，警方重看路口監視器後撤銷罰單。

警方今澄清，此檢舉案，車主在其他車輛鳴按喇叭示警，仍驟停於車道下客，並在起駛前行時仍有數度煞停，派出所同仁從嚴審核，無故意審核不實；今重新檢視影像，認定該車在案發時，車行速度不快，且前方路口適有行人通行「無惡意停煞」本案從寬認定，予以撤銷罰單。

全案起源於，今年11月3日晚上7時許，車主在合江街路口煞停下客，後續起駛前，又連續煞停多次，原是禮讓行人行為，卻被民眾檢舉、警察開單罰2萬4000元，車主不服，今至警局與警方一同勘驗路口監視器，警方認定確實禮讓行人，全案將函送台北市交通事件裁決所撤銷。

警方提醒，在車道中驟停上下客，仍有可能違反道路交通管理處罰條例等規定，駕駛人非遇突發狀況，切勿於車道中暫停或驟停，避免後方車輛追撞，以維交通安全。

【中央社／台北10日電】

網傳北市有一名駕駛日前因禮讓行人而煞車，卻遭檢舉「驟然停車」而被警方開罰新台幣2萬4000元，引發網友熱議。北市警方今天說，經查駕駛並無惡意停煞，予以撤銷罰單。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發圖文表示，最近在LINE群組看到一張罰單，北市一名車主日前在中山區合江街為禮讓行人，卻遭人檢舉「驟然停車」，結果警方依「非遇突發狀況，在車道中任意暫停」記3點並罰款2萬4000元，比不禮讓行人罰得還貴。引發網友熱議。

對此，開出上述罰單的台北市警察局中山分局今天發布新聞稿表示，轄下建國派出所11月接獲民眾檢舉影像後，經查駕駛聽聞其他車輛鳴按喇叭示警仍驟停於車道下客，並於再起駛前行時仍有數度煞停情形，員警從嚴審核，並無故意審核不實加以舉發情形，因此初判根據道路交通管理處罰條例開罰2萬4000元。

但被罰車主提出申覆後，警方經重新檢視影像，該車於案發時車行速度不快，且前方路口剛好有行人通行，並無惡意停煞情形，所以本案從寬認定，予以撤銷罰單。

中山分局提醒，在車道中驟停上下客仍有可能違反道交條例等規定，呼籲駕駛非遇突發狀況，切勿於車道中暫停或驟停，避免後方車輛追撞，以維交通安全。