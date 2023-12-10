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高雄婦人違規過馬路遭撞飛又被輾 前後車駕駛都被判有罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市吳姓婦人闖紅燈也沒走在斑馬線上，遭陳姓老翁開車撞倒，不料吳女倒地後，又被對向、由沈男駕駛的計程車輾壓過去，吳女送醫後不治，法院審理時，法官依據法醫報告，認定第一次撞擊、第二次輾壓，傷勢都足以致死，陳男、沈男對於吳女死亡都要負責，陳依過失致死判刑4月，沈事後肇逃，過失部分處3月徒刑，肇逃則判1年2月。可上訴。

判決指出，今年2月10日晚間9時50分許，57歲吳姓婦人走在苓雅區成功一路與苓雅二路口，準備沿苓雅二路過成功一路時，因闖紅燈又未走在斑馬線上，遭沿成功一路行駛的陳姓男子開車撞上。

吳女遭陳男撞傷後，倒在馬路中央，當時沈姓男子正好駕駛計程車駛過事故路口，未注意吳女倒在地上，沈開車將吳女輾過，且事後也沒停車查看，就將車開離現場逃逸。

吳女經送阮綜合醫院急救，到院前死亡。先撞上她的陳翁在車禍現場嚇得手足失措，沈姓計程車司機則在肇事逃逸後40分鐘，經警方通知，開車到派出所到案。

警方對陳、沈2人酒測，都沒酒精反應，陳稱他沒注意到吳婦闖紅燈；沈稱他只覺得曾壓到東西，不知道路上有人倒地，才壓過婦人。

檢方調查時，根據法醫相驗結果，發現吳女不論第一次撞擊或第二次輾壓，都可能單獨致死，因此認定陳男、沈男都有過失責任，偵結將陳男依過失致死罪嫌起訴；沈男因事後肇逃，依過失致死、肇逃等罪嫌起訴。

法院審理時，法官認為吳女雖也有違規，仍不影響陳男、沈男的過失責任，因兩人均未注意車前狀況，導致吳女死亡，全案審結後依過失致死等罪判刑，其中沈男肇事後還逃逸，另依肇逃罪判刑1年2月，等全案定讞後，將由檢方聲請定應執行刑。

吳姓婦人穿越路口遭2車撞擊、輾壓，送醫不治，法院審理後，認為撞擊、輾壓都足以讓吳女死亡，認定兩車駕駛有罪判刑。記者張議晨／翻攝
吳姓婦人穿越路口遭2車撞擊、輾壓，送醫不治，法院審理後，認為撞擊、輾壓都足以讓吳女死亡，認定兩車駕駛有罪判刑。記者張議晨／翻攝

肇逃 過失致死 計程車司機

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