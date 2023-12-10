疑因彩券經營權紛爭起衝突 男子遭違反社維法裁罰

台南市安南區城安路廟前廣場夜市，昨天下午4點多發生彩券攤商疑因經營權紛爭起口角，蔡姓男子並將陳母許女推倒在地，有人將過程PO上網，警方雖未接獲民眾報案，今主動追查後依違反社會秩序維護法將蔡姓男子函送裁罰。

警方調查，昨天下午4點多，蔡男（43歲）與陳男因立即型彩卷（刮刮樂）經銷證租借糾紛，發生口角，爭執過程造成被害人陳男母親許女（77歲）跌倒左腳擦挫傷，許女雖暫不提出傷害告訴，但全案依違反社會秩序維護法進行裁處。

據了解，陳向蔡租用彩券經銷權，陳事後說蔡壞話，蔡得知後不爽前往理論將陳母推倒在地。並有人將過程PO黑色豪門企業臉書社群。