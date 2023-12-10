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女婿也在台3線彎道意外過世 宣明智表達願助警方執法
台3線103公里日前發生大型重型機車騎士死亡車禍，中華民國警察之友總會常務理事、聯華電子榮譽副董事宣明智的女婿於14年前，在相距600公尺處發生意外死亡，宣明智日前特別到現場了解，表達願意提協助警方執法，減少事故發生。
一輛大型重機12月3日上午10點多行經台3線103公里，苗栗縣三灣鄉大河村路段南下，機車過彎傾倒衝至對向車道與轎車碰擊，騎士曾姓男子（26歲）送醫傷重不治，全案由檢警進一步處理中，因與宣明智女婿14年前車禍地點相距不遠，宣特別於12月8日到現場了解。
公路局中區養護工程分局苗栗工務段、苗栗縣警察局等相關人員，陪同宣明智到現場，工務段、縣警局人員指出，宣的女婿發生車禍地點在台3線103.6公里，也是車友口耳相傳的「彎中彎」，去年6月間還發生一件16歲少年騎士死亡車禍，工務段最近剛完成道路線形改善。
宣明智分別在台3線103公里、103.6公里，了解約1個小時，表達願意協助警方執法，幫忙增設取締超速、危險駕駛等設施設備，警方說，台3線目前有區間測速、測速桿，還有移動式及攔檢取締違規。
警方、工務段及三灣鄉公所等有關人員12月8日下午到台3線103公里會勘，103公里地處進彎地點，建議加設中間分隔防撞桿密度，降低萬一機車滑衝的力道；加強路面清掃，減少因砂石造成機車捉地力不足溜滑，另路旁3支電桿造成騎士轉彎的壓迫感，函請台灣電力公司研究遷移或地下化。
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