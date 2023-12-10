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影／4條通緝逃亡5年還開改裝權利車招搖過市 淡水警方送他入獄
新北市1名32歲蔡姓男子日前開著改裝排氣管的賓士C300轎車，在淡水街上帥氣行駛，卻被警方查出是流當權利車，攔下盤查還發現他是逃匿5年多的毒品通緝犯，另外還有2條妨害兵役、1條詐欺通緝。
據了解，蔡男住在北海岸三芝區，為了到台北市上班方便通勤，向當鋪業者購買流當權利車，5日下午2時許開車途經淡江大學附近的淡水區學府路，因排氣管發出巨大音浪轟轟作響，引起巡邏路過的淡水警分局中山路派出所警員石永軒、溫俊璁注意。
員警隨手用警用電腦查詢車牌，發現是沒有完整車籍、無法主張所有權的權利車，立刻追上前攔車盤查，查證蔡男身分時，更發現他涉及毒品案被判刑5個月、妨害兵役判刑2個月，均未報到執行遭通緝，逃匿已超過5年，另外還有詐欺通緝，隨即將人帶回派出所，警詢後依通緝案件解送士林地檢署歸案，必須入獄服刑。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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