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影／桃園失聯移工遭盤查狂奔 路人幫攔截、借機車助警逮人
桃園一名38歲阮姓男移工昨晚搭著友人的車行經桃園區南平路，因友人不慎紅燈越線被警方攔查，結果阮男神情緊張突開車門往外衝，員警立刻奔跑追上，過程中民眾紛紛幫助警方堵人，還借出機車給員警追捕，最後成功壓制阮男，發現他2年前就被通報失聯，後續移請專勤隊收容。
桃園警分局員警昨晚8點50分許執行清源專案轄區訪查，行經南平路時發現一輛小客車紅燈越線，並緩慢向前移動，立即將該車攔下勸導盤查。
曾姓駕駛說，因為和外籍友人聊天才沒注意到路口停止線，員警盤查車內後座越南籍38歲阮姓男子，發現他神情緊張表示沒帶證件，並示意聽不懂中文，曾姓駕駛幫忙解釋，他與阮男剛由朋友介紹認識，阮男說要到經國路找女朋友，順路送他一程。
結果阮男突然趁隙開車門往外衝，員警見狀立刻尾隨追逐，途中有熱心民眾騎機車加入圍捕，幫忙警方試圖攔截，並有民眾出借機車協助員警追捕，追逐約250公尺，阮男體力耗盡被逼躲入停車場，員警將其壓制，發現阮男2年前已被通報失聯，後續移請專勤隊收容。
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