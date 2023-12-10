快訊

NBA／戴維斯41分、20板超狂演出 湖人奪季中錦標賽金盃

協和號客機復飛有譜？ 機迷想見重返藍天先養好身體

柯文哲為何恐淪雙棄保結局？ 過往總統選戰數字可借鏡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃園失聯移工遭盤查狂奔 路人幫攔截、借機車助警逮人

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名38歲阮姓男移工昨晚搭著友人的車行經桃園區南平路，因友人不慎紅燈越線被警方攔查，結果阮男神情緊張突開車門往外衝，員警立刻奔跑追上，過程中民眾紛紛幫助警方堵人，還借出機車給員警追捕，最後成功壓制阮男，發現他2年前就被通報失聯，後續移請專勤隊收容。

桃園警分局員警昨晚8點50分許執行清源專案轄區訪查，行經南平路時發現一輛小客車紅燈越線，並緩慢向前移動，立即將該車攔下勸導盤查。

曾姓駕駛說，因為和外籍友人聊天才沒注意到路口停止線，員警盤查車內後座越南籍38歲阮姓男子，發現他神情緊張表示沒帶證件，並示意聽不懂中文，曾姓駕駛幫忙解釋，他與阮男剛由朋友介紹認識，阮男說要到經國路找女朋友，順路送他一程。

結果阮男突然趁隙開車門往外衝，員警見狀立刻尾隨追逐，途中有熱心民眾騎機車加入圍捕，幫忙警方試圖攔截，並有民眾出借機車協助員警追捕，追逐約250公尺，阮男體力耗盡被逼躲入停車場，員警將其壓制，發現阮男2年前已被通報失聯，後續移請專勤隊收容。

桃園一名失聯外籍移工拔腿狂奔躲避追捕，熱心民眾出借機車給員警將人攔下。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名失聯外籍移工拔腿狂奔躲避追捕，熱心民眾出借機車給員警將人攔下。記者周嘉茹／翻攝

桃園 移工 越南

延伸閱讀

赴桃園「與鵬鵬一起看電影」 蕭美琴：朋友遇困難彼此幫忙

影／嚇！桃園男駕本田左轉直撞燈桿 四輪朝天成烏龜翻

桃園選戰鄭運鵬「鵬鵬問政」 今晚對上牛煦庭「公民小夜市」

2024桃園跨年晚會卡司強 搖滾、饒舌實力唱將輪番獻唱

相關新聞

「Dr.洛」抓到了！醫材業務偷拍病患診間照 南警拘提到案

有網友在網上爆料，有人在推特上以「白袍下的NTR-Dr.洛」為名，並發出於醫院、診所拍攝患者私密處，以及大胸部的照片「意...

疑沼氣蓄積致災 岡山焚化廠歲修突竄火動員百人灌救

停機歲修、整改的高雄市岡山焚化廠，今凌晨1時許突然發生火警，火勢在垃圾儲坑燃燒，不斷竄出濃煙，高雄市消防局派出大批人、車...

台中城市半馬 驚傳1男1女跑者無生命跡象送醫

台中市今天舉辦第五屆「台中城市半程馬拉松」，不過活動過程傳出有1名60歲的男跑者，以及一名30歲的女跑者有昏倒無生命跡象...

高雄岡山焚化廠半夜竄火 近百名消防投入搶救中

高雄市岡山區本工五路垃圾焚化廠，於今凌晨 1時許發生火警，消防局獲報後出動29車60人及義消28人、4部消防機器人前往灌...

北市死亡車禍！19歲女逆向闖環河快速道路 遭汽車撞死

李姓女子今天凌晨疑因不熟路況，騎機車逆向駛入北市環河快速道路，順向的標姓男子開車來不及反應，迎面撞上，李女當場沒了生命跡...

影／4條通緝逃亡5年還開改裝權利車招搖過市 淡水警方送他入獄

新北市1名32歲蔡姓男子日前開著改裝排氣管的賓士C300轎車，在淡水街上帥氣行駛，卻被警方查出是流當權利車，攔下盤查還發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。