影／社會大眾捐款冷 台東愛心捐獻箱還被小偷整個抱走
社福團體紛傳出募款困難，台東市區近日連續發生兩起宵小行竊飲料店愛心捐獻箱案件，一對男女登門消費，趁店員轉身忙碌，順手把愛心箱偷走，其中一家業者氣憤難平，發願若揪出小偷，要加碼捐贈6000元。警方表示，已鎖定特定對象偵辦中，應該可以很快破案。
華山基金會公布，全台今年社會愛心捐款下跌近5千萬元，另外創世基金會台東院募款今年也比去年短少近數百萬之多。
本月4日晚間9點多，台東市區一家冷飲店打烊後發現，放在櫃台上，標註捐贈創世基金會的愛心捐獻箱竟然不翼而飛，告知老闆後調閱監視器，疑似一對男女登門消費，趁店員轉身製作冷飲，誰知兩人點完餐多次在櫃檯洗手台洗手，其中一人直接把箱子放入袋內，拿完飲料從容離開，。
劉姓業者說，顧客趁洗手時順手把錢箱放入袋內，員工打掃才發現捐獻箱不見，事後調監視器發現箱子被人拿走，箱子若能順利找回來並抓到小偷，他個人會捐贈6000元給社福團體。
警方證實，近日不只這家飲料店報案失竊，另家飲料店也有類似案件，可能都跟這兩名竊嫌有關，已鎖定特定對象偵辦。
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