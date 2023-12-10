台中城市半馬 驚傳1男1女跑者無生命跡象送醫

台中市今天舉辦第五屆「台中城市半程馬拉松」，不過活動過程傳出有1名60歲的男跑者，以及一名30歲的女跑者有昏倒無生命跡象狀況，不過經救護車送醫時，都已恢復生命跡象，後續就醫觀察。

台中市消防局在今天上午7時39分、8時40分獲報，「台中城市半程馬拉松」的活動現場，有一名60歲的男跑者、30歲的女跑者在參與活動過程中昏倒，沒有生命跡象，經民間救護車分別送往林新醫院、中國醫藥大學附設醫院，兩人在救護車送醫途中，都已恢復生命跡象，後續就醫觀察。