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台中城市半馬 驚傳1男1女跑者無生命跡象送醫
台中市今天舉辦第五屆「台中城市半程馬拉松」，不過活動過程傳出有1名60歲的男跑者，以及一名30歲的女跑者有昏倒無生命跡象狀況，不過經救護車送醫時，都已恢復生命跡象，後續就醫觀察。
台中市消防局在今天上午7時39分、8時40分獲報，「台中城市半程馬拉松」的活動現場，有一名60歲的男跑者、30歲的女跑者在參與活動過程中昏倒，沒有生命跡象，經民間救護車分別送往林新醫院、中國醫藥大學附設醫院，兩人在救護車送醫途中，都已恢復生命跡象，後續就醫觀察。
「台中城市半程馬拉松」在今天清晨5時30分舉辦，主辦單位是台中市運動菊、台中市不動產開發商業同業公會，活動是以「以運動做公益的力量」為主題，將選手的部分報名費用，捐贈台中市社會局，另外也響應「環保愛地球」，路跑紀念衫及完跑提袋採用寶特瓶環保回收紗製作，此次馬拉松的賽事路線是從台中市政府起跑，沿線經過國家歌劇院、夏綠地公園、公益路、忠明南路。
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