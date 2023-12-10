惡意逼車還攔車嗆聲 駕駛挨告再被開罰、吊扣牌照
屏東一名李姓男子昨天下午騎機車外出卻遭惡意逼車，他沿著屏東市自由路向北行駛，後方出現一台車速較快的黑色小客車疑似想超車，不斷向他逼近，雙方僵持不下，往前再騎約750公尺後，李男被黑車駕駛攔下並嗆「下來」，他事後到派出所向對方提告妨害自由；警方表示，將通知當事人到案說明，另逼車行為最重可處3萬6000元罰鍰、吊扣牌照。
家住屏東的26歲李男，昨天下午1點左右騎車從民生路右轉，後方跟隨一輛黑色小客車一起轉彎，2車沿自由路向北行駛，後方黑車疑似想要超車，但礙於內側快車道有車輛受阻，就不斷向李男機車靠近，隨後被對方在衛生局前攔車理論，雙方爆發衝突，李遭對方大聲斥責，「下來！你騎車騎中間？」他則反問，「為什麼不能騎？你跟我說哪一條法規？」
警方表示，李男事後已至派出所提告妨害自由，警方依規定受理，並通知當事人到案說明，另檢視違規影像畫面，汽車逼車行為可依道路交通管理處罰條例第43條第1項第3、4款規定，處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。
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