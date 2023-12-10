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影／南投商人赴日經商...背包裝百萬丟台中在這處找回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣七旬劉姓老翁從事地毯生意，4日到台中中區找一名手藝精湛裁縫師，劉因還要到日本經商，已提領美金、日幣、人民幣等折合百萬元台幣的現金，放在背包內，未料途中卻遺失，劉趕緊向警方通報，警方在調閱監視器時，接到超商黃姓店員告知，有在店內拾獲一個背包，讓劉男失而復得，劉馬上包一個2萬元紅包贈予店員致謝。

第一警分局繼中所4日下午接獲南投縣劉姓商人（71歲）通報，劉自稱從事地毯生意，準備到日本經商，已提領折合100萬元台幣的美金、日幣、人民幣的現金，裝在大背包裡，赴日前先到台中找一名手藝精湛的裁縫師，要逢補衣物，未料途中卻遺失大背包，讓他十分慌張無助。

警員施勇任獲報後，先安撫劉翁情緒，也請其回憶當天在台中市行經的路線、最後一次看見背包的位置及特徵，以利後續調閱監視器，沒想到在尋包過程中，派出所即接到超商黃姓店員告知，在店內拾獲一個大背包，「裡面裝蠻多張鈔票的」。

警員吳佳侖、葉碩峰到場查處後，確認該個背包，符合劉男描述的特徵，黃姓店員透露，當晚整理超商用餐桌時發現大背包，因為一直等不到失主返回尋找，才會報警尋求協助，「沒想到裡面有這麼多錢」。

劉翁得知背包失而復得，內容物沒有絲毫短少，非常開心，除了感謝員警的即時協助外，也肯定店員拾金不昧的美德，包了一個2萬元的紅包致謝。

第一警分局長吳燕山在此呼籲，民眾外出時需注意隨身行李，若攜帶重要物品，現金、手機、證件或鑰匙，務必收妥於包包內並再三檢查，如不慎遺失物品時，切勿慌張，請仔細回想可疑遺失的地點，或是看見遺失物品的最後位置，並至附近派出所尋求協助，亦可撥打「110」報案專線，以便早日尋回失物。

南投縣劉姓商人在4日赴台中時，丟了裝有百萬現金的大背包在超商內，幸好黃姓超商店員拾獲，警員施勇任（右）在過程中積極調閱監視器找尋。圖／第一警分局提供
南投縣劉姓商人在4日赴台中時，丟了裝有百萬現金的大背包在超商內，幸好黃姓超商店員拾獲，警員施勇任（右）在過程中積極調閱監視器找尋。圖／第一警分局提供
南投縣劉姓商人在4日赴台中時，丟了裝有百萬現金的大背包在超商內，幸好黃姓超商店員拾獲，助他找回。圖／第一警分局提供
南投縣劉姓商人在4日赴台中時，丟了裝有百萬現金的大背包在超商內，幸好黃姓超商店員拾獲，助他找回。圖／第一警分局提供
南投縣劉姓商人在4日赴台中時，丟了裝有百萬現金的大背包在超商內，幸好黃姓超商店員拾獲，助他找回。圖／第一警分局提供
南投縣劉姓商人在4日赴台中時，丟了裝有百萬現金的大背包在超商內，幸好黃姓超商店員拾獲，助他找回。圖／第一警分局提供
南投縣劉姓商人（左）在4日赴台中時，丟了裝有百萬現金的大背包在超商內，幸好黃姓超商店員（右）拾獲，助他找回。圖／第一警分局提供
南投縣劉姓商人（左）在4日赴台中時，丟了裝有百萬現金的大背包在超商內，幸好黃姓超商店員（右）拾獲，助他找回。圖／第一警分局提供

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