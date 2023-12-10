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疑沼氣蓄積致災 岡山焚化廠歲修突竄火動員百人灌救

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

停機歲修、整改的高雄市岡山焚化廠，今凌晨1時許突然發生火警，火勢在垃圾儲坑燃燒，不斷竄出濃煙，高雄市消防局派出大批人、車救火，或是雖控制在儲坑內，未往外延燒，但廠內堆積大量垃圾，目前仍在悶燒中，粗估是廠內蓄積沼氣引發火警，詳細起火原因須待火勢完全撲滅後調查。

岡山焚化廠今年11月初至12月底安排歲修，並改建天車軌道，目前整廠處於停機狀態，但今凌晨1時許，存放垃圾的儲坑竄出火光，火勢隨著堆積垃圾開始蔓延，火舌伴隨濃煙竄出，相當凶猛。

高雄市消防局獲報後，出動29車60人及義消28人、4部消防機器人前往滅火，消防局長王志平及專門委員陳以鋒也衝到現場督導救災。

經消防局佈線搶救後，火勢約在凌晨1時53分控制，但因儲坑「滿載」，內部堆置數千公噸垃圾，火勢雖未往外蔓延，但大量垃圾仍持續悶燒，加上作業空間侷限搶救不易，目前消防人員仍在積極搶救中，所幸火警未造成人員傷亡。

目前火勢已獲有效控制，無延燒之虞，另濃煙已漸變白變淡，岡山廠垃圾收運作業維持正常，環保局加強周遭空品監測。

環保局說，岡山焚化廠正在整改歲修中，初步研判可能因歲修期間吊車停用，儲坑垃圾久未翻攪，下層有機垃圾發酵產生沼氣，致產生悶燒現象，真正起火原因仍待消防局進一步調查。

環保局人員於該廠下風處進行環境監測，目前位於本洲工業區停車場空氣品質監測車為普通等級，環保局將持續於周界及下風處進行環境監測，隨時確認空氣品質，確保民眾健康安全。

高雄市岡山焚化廠今凌晨竄火，火勢猛烈，消防局出動百人灌救。記者張議晨／翻攝
高雄市岡山焚化廠今凌晨竄火，火勢猛烈，消防局出動百人灌救。記者張議晨／翻攝
高雄市岡山焚化廠今凌晨竄火，火勢猛烈，消防局出動百人灌救。記者張議晨／翻攝
高雄市岡山焚化廠今凌晨竄火，火勢猛烈，消防局出動百人灌救。記者張議晨／翻攝

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