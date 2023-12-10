國道1號彰化路段2車碰撞翻覆起火 駕駛受傷急逃
中山高彰化路段今天凌晨發生2車火燒事故，所幸2名駕駛都在起火前自行脫困，警方初步調查，李男駕車失控撞翻外車道游女駕駛的自小貨車，並導致車輛起火，游女全身多處挫傷。
33歲李男駕駛自小客車凌晨行經國道1號南向219.3公里處彰化縣路段，疑因操作不當失控撞擊外側車道游姓女子駕駛的自小貨車，導致自小貨車翻覆在外側輔助車道並起火燃燒，火勢延燒李男汽車，所幸李男、游女在車輛起火前自行脫困，其中游女身體多處挫傷。
國道公路警察局第三公路警察大隊表示，獲報立即派遣線上警力到場處理，彰化縣消防局也派人、車灌救，消防人員凌晨2時10分抵達、2時36分撲滅火勢，現場3時20分排除並恢復全線通車，起火原因由消防單位調查，呼籲駕駛注意車前狀況、保持安全距離。
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