93歲失智阿嬤凌晨外出迷路 豐原警靠她愛心手錬找到家人
台中一名93歲失智阿嬤日前凌晨外出迷路，家人當時都在睡覺不知她走失， 豐原警方巡邏發現，靠她身上愛心手錬找到家人，並通知家人帶回家，家人嚇到，才知阿嬤走失，自己走了3公里，家人感激員警熱心幫阿嬤能平安回家。
豐原警分局豐洲派出所警員楊勝馮、洪睿謙8日凌晨2點，開巡邏車行經神岡區大洲路時，發現93歲黃姓阿獨自在路上行走，員警主動停車上前關心。
阿嬤說，她近日要搬家，想到新住處查看，卻不清楚新舊住處地址，因而迷途；員警詢問她基本個人資訊，她年紀大，說話含糊，無法完整表達，眼尖的員警發現她左手腕配戴有愛心手鍊，透過此物順利聯絡上老婦家屬。
阿嬤家人接獲警方通知，趕到派出所接回，家人向員警表示，她患有失智症，並無她所述搬家一事，應是記憶混淆所致，在得知阿嬤深夜獨自從豐原住處走至神岡區，自己走了3公里多，家人感到意外，也慶幸遇到員警熱心協助才未有憾事發生。
豐原分局分局長劉其賢表示，家中如有外出走失紀錄的家人，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件、家屬聯繫方式，或向社會局申請愛心手鍊，以利警方即時提供協助。
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