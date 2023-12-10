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台南後甲派出所長林海平新上任 3天逮3名詐騙車手

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警一分局後甲派出所所長林海平，甫於11月1日履新上任，6日至8日3天內，帶領派出所警員連續緝獲兩件3人詐騙車手，短短的時間內展現勇於任事的精神。

後甲所於6日晚上8點多接獲黃女報案稱其先生於網路認識呂姓男子自稱可代辦某間墓園牌位權狀業務，且對方要求需先支付代辦費用2萬元，並約定黃夫於晚間10點多到東區中華東路2段超商面交款項。

黃女擔心他先生遭到詐騙情事，報警求助。所長林海平獲知此一訊息，便立即率同數名員警前往埋伏，見黃夫與對方接洽準備面交款項之際，員警隨即上前表明身分，案經調查了解後，查獲呂姓車手(32歲)並查扣手機及收款收據等相關證物。

另李姓女被害於8日報案稱，她先前加入line投資群組遭詐騙，損失共計360萬元，未料該詐騙集團食髓知味，持續蠱惑李女投資，並約定於當晚6點多會派投資專員至其住處收取投資款項850萬元。

案經所長帶同員警前往現場埋伏守候，俟見邱姓車手(30歲)面交完成時將其逮捕，當場查扣工作證、手機、偽造投資公司現金收據及不明贓款34萬元等證物，另同時將屋外負責監控把風林姓共犯(51歲)一舉緝獲到案。

分局長歐祖明對於新上任所長及辦案員警的辛勞付出表示讚賞與肯定，並同時呼籲民眾應保持警覺，千萬不要輕信網路投資所標榜高報酬率的不實廣告，如遇有疑似詐騙案件，可撥打165反詐騙諮詢專線或就近至轄區派出所詢問，以保障個人財產安全。

台南市警一分局後甲派出所長林海平（左）率警員葉修汶（右），逮捕林姓詐欺男車手（中）。記者黃宣翰／翻攝
台南市警一分局後甲派出所長林海平（左）率警員葉修汶（右），逮捕林姓詐欺男車手（中）。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 車手 網路

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