聽新聞
test
0:00 / 0:00
醫材男業務偷涉拍病患照片 南警拘提犯嫌到案法辦
有網友在網上爆料，有人在推特上以「白袍下的NTR-Dr.洛」為名，並發出於醫院、診所拍攝患者私密處，以及大胸部的照片「意淫人妻」，台南市警二分局昨晚11點多地院核發的拘票與搜索票，前往1名洪姓醫材業務員家搜索後拘提到案，並依妨害秘密、妨害風化及個人資料保護法等罪嫌法辦。
據了解，洪姓男子（38歲）涉嫌以「白袍下之NTR-Dr.洛」帳號名，趁其至醫院銷售醫療器材機會，拍攝就診病患照片並上傳推特網站供人觀覽。案經相關醫院及醫生於本月8日報案後，台南市警二分局專案小組迅速展開偵查並聲請得持搜索票拘票，於9日夜間11點多，前往往犯嫌洪男（38歲）住處將洪嫌逮捕帶回調查。
警方調查，確認洪嫌即為「DR.洛」，疑因好玩而犯案。洪嫌遭逮後不發一語，拒絕夜間詢問，待今天律師陪同才會製作筆錄。
警方說，有關洪嫌拍攝他人私密影像等隱私資訊並上傳網站犯行，已查扣涉案手機、電腦及隨身碟，將依涉嫌妨害秘密、妨害風化及個人資料保護法等罪嫌法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言