醫材男業務偷涉拍病患照片 南警拘提犯嫌到案法辦

有網友在網上爆料，有人在推特上以「白袍下的NTR-Dr.洛」為名，並發出於醫院、診所拍攝患者私密處，以及大胸部的照片「意淫人妻」，台南市警二分局昨晚11點多地院核發的拘票與搜索票，前往1名洪姓醫材業務員家搜索後拘提到案，並依妨害秘密、妨害風化及個人資料保護法等罪嫌法辦。

據了解，洪姓男子（38歲）涉嫌以「白袍下之NTR-Dr.洛」帳號名，趁其至醫院銷售醫療器材機會，拍攝就診病患照片並上傳推特網站供人觀覽。案經相關醫院及醫生於本月8日報案後，台南市警二分局專案小組迅速展開偵查並聲請得持搜索票拘票，於9日夜間11點多，前往往犯嫌洪男（38歲）住處將洪嫌逮捕帶回調查。

警方調查，確認洪嫌即為「DR.洛」，疑因好玩而犯案。洪嫌遭逮後不發一語，拒絕夜間詢問，待今天律師陪同才會製作筆錄。