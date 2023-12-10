男子沒錢繳機車違規罰款 砸國稅局發洩遭警逮捕

高雄41歲李姓男子9日晚間持榔頭砸破國稅局鳳山分局大門玻璃，警方獲報抵達現場後，李男供稱因沒錢繳機車違規罰款等費用，心生不滿而犯案。警方詢後將李男依毀損罪嫌送辦。

李姓男子於9日晚間9時10分許，騎乘公共自行車前往高雄國稅局鳳山分局門口，手持榔頭毀損其大門玻璃。

警方獲報後趕往現場了解。一度騎自行車離開不久的李男看到警方到場，又折返現場，主動向警方坦承是自己動手毀損國稅局大門。

警方調閱監視器確認是李男所為後，經詢問，李男供稱近日因機車違規遭拖吊，相關罰金費用共新台幣825元，包括機車違規停車600元、拖吊費200元、保管費25元。

警方表示，李男自認經濟狀況不佳，無法繳納罰款領回車輛，認為國稅局嚴重影響生計，因而心生不滿犯案。警方查扣做案用榔頭一把，詢後全案依毀損罪嫌將李男移送法辦。