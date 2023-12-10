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埔里烤肉攤 9黑衣男砸店

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

埔里鎮八德路烤肉攤前天深夜遭黑衣男持球棒、鐵棍砸店，潘姓攤商更被圍毆傷痕累累。圖／讀者提供
埔里鎮八德路烤肉攤前天深夜遭黑衣男持球棒、鐵棍砸店，潘姓攤商更被圍毆傷痕累累。圖／讀者提供

南投縣埔里鎮前晚發生聚眾傷人事件，埔里鎮八德路1家烤肉攤深夜出現一群黑衣人，拿著球棒、鐵棍對著攤位桌椅猛砸，更拿出辣椒水噴灑潘姓攤商和其妻，黑衣人對倒地的潘男圍毆、猛踹頭部，導致潘頭部、手腳多處撕裂傷，嫌犯作案後揚長而去。警方循線追捕9名男子到案，林姓主嫌供稱要給潘教訓，警訊後將9人依聚眾鬥毆罪移送。

這起事件震驚民風純樸的埔里小鎮，不少人被嚇壞。埔里警分局表示，這家烤肉攤位在八德路KTV對面，生意不錯。

警方表示，前天深夜10時，陸續有多名黑衣男子圍到烤肉攤前，有人先持辣椒水對著潘姓攤商（31歲）與其妻子噴灑，客人看情況不對立刻離開，這群男子隨即拿起棒球棍對著烤肉攤桌椅、攤架等設備亂砸。

潘姓攤商護住妻子，潘男被圍毆倒地，凶嫌仍不鬆手，繼續拿著球棒、鐵棍痛擊，還一邊猛踹頭部，潘妻嚇得不斷尖叫求饒，毆打數分鐘後才搭車離去；民眾以手機錄影拍下行凶過程，一旁民眾等黑衣男離開後報警，潘姓攤商頭、手腳多處撕裂傷、瘀青，幸無生命危險。

據了解，潘姓攤商曾和人口角衝突，可能是對方砸店報復。警方表示，根據被害人說法和監視器畫面，陸續追查9名砸店傷人男子到案，主嫌林姓男子供稱，他之前和潘姓攤商發生嚴重爭吵，於是叫來其他8名同夥給潘姓攤商教訓。警方訊後，昨將林男等9人，依刑法聚眾鬥毆罪移送南投地檢署。

埔里 烤肉 鬥毆

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