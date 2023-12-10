騎機車闖高美濕地 2男各罰25萬元

2名男子騎機車闖入高美濕地保育區，木棧道留下輪胎痕，保育區有鞋印、機車行駛痕跡。圖／台中市農業局提供

台中高美濕地被譽為一生必遊景點，更是生態保育區，前天凌晨有2男騎機車闖入保育區木棧道，還在濕地內騎車，被看夜景的民眾錄影蒐證後報警。警方表示，已帶回18歲李男、19歲黃男，依違反動保法函送。中市府表示，將各開罰25萬元，還要求償損失。

高美濕地2013年被畫設為保護區，中市府為兼顧觀光與生態，在核心區濕地架設木棧道，限制遊客行動。台中市農業局表示，每年都有民眾誤闖保護區，依規定開罰5萬元，這次首度有機車闖入，不只要重罰，更要求償木棧道等損失。

前天凌晨1點多，有遊客在高美濕地賞夜景，發現2名男子在濕地內來回騎機車，她錄影蒐證後報警。

清水警分局循線找到18歲李男、19歲黃男說明。李男坦承騎機車載黃男夜遊，2人貪玩不知事情嚴重性，詢問後依違反野生動物保育法函送台中市農業局。

農業局海岸資源漁業發展所昨派員現場勘查，高美濕地木棧道上布滿輪胎印，保育區內有多處李男、黃男鞋印、機車來回移動、打滑的痕跡，已破壞保育區生態。

海資所長陳英琮說，騎機車進入保育區，破壞木棧道及周邊設施，情節重大，將依法各開罰最高25萬元罰鍰，並針對木棧道及現場設施損害，提出民事求償。

海資所指出，保護區位處臨海受潮汐影響，公告漲潮前後1小時30分，大潮前後2小時及日落後關閉入口管制門，禁止進入；農業局在高美木棧道入口處設有拉門，於未開放期間上鎖，呼籲民眾非開放期間不得擅入。