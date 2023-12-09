快訊

朱立倫透露內參民調 指侯康配「2大問題」需補強

把握周末好天氣！下周「2段式降溫」 北台灣再變天

比桃機小！以軍建議180萬巴人逃往人道區 待遇極慘「沒水沒電遭襲擊」

惡煞砸埔里烤肉攤打傷業者 警緝獲9人法辦

中央社／ 南投縣9日電

多名男子昨天深夜持棍棒猛砸埔里鎮一家烤肉攤並圍毆業者潘姓男子，潘男與妻子被打傷，警方到場犯嫌已鳥獸散，今天循線緝獲主嫌林男等9人到案，依刑法第150條聚眾鬥毆送辦。

埔里鎮八德路一家烤肉攤昨天深夜被多人砸攤，數名男子持球棒、鐵棍破壞攤位，31歲潘姓老闆也被毆打倒地，不過對方仍不放過，持續以球棒猛打或用腳猛踹，潘男妻子不斷求饒也被波及，被害人送醫治療，打人、砸攤過程被民眾錄影上傳網路社群。

南投縣警察局埔里分局今天上午指出，昨天晚間獲報，員警到場時，涉案嫌疑人已離開，現場2人受傷由救護車送醫，經調閱監視器掌握涉案嫌疑人及車輛積極追查，絕不容許任何暴力事件。

埔里分局長林威廷下午接受媒體聯訪說，經連夜循線追查，緝獲林姓主嫌等9名滋事者到案，依刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌移請南投地方檢察署偵辦，警方針對街頭暴力一定比照重大刑案偵辦；林嫌向警方供稱之前就與潘姓業者有糾紛，但糾紛起因未多說。

埔里 鬥毆 烤肉

延伸閱讀

蔡銘軒抬海鯤號遊行門前叫陣 馬文君批蔡：教大家怎麼買豪宅

棒球隊逞凶 埔里黑衣男持球棒砸烤肉攤 老闆頭破血流

王貞治送蔣萬安球棒 網友翻出58年前蔣經國老照片「半世紀的緣分」

影／南投藍綠找打手 謝龍介PK王義川隔空互鬥

相關新聞

男子夜半訪友疑開車飆速 失控連撞3路樹車毀人亡

台南市柳營區義士路「綠色隧道」今天（9日）凌晨發生一起車禍，42歲賴姓男子開車行經該路段，疑似因路況不熟，加上車速過快失...

彰化曳引車右轉撞上等停機車 79歲騎士送醫不治

彰化伸港鄉興工路今天上午發生一起死亡車禍，一輛等停紅燈將起步右轉的曳引車疑似未注意前方一輛機車不甚撞上，導致一名79歲老...

獨／八里義消分隊遭爆冒領春安禮券 消防局：未發現違法

新北市各義消分隊隊員除了義務值勤外，也可領取協勤費、生日禮券及春安禮券，但近日八里義消分隊遭檢舉在職義消冒領多名在職或離...

影／高美濕地機車輾壓胎痕照曝光 市府重罰2男共50萬元

享譽國際的台中市高美濕地以生態復育與夕陽浪漫美景聞名，每年吸引國內外旅客朝聖。昨晨李姓、黃姓男子騎機車闖入高美濕地木棧道...

行車記錄器壞了誰肇事？淡水警過濾百輛車還真相 翁寫信感謝

新北市淡水區陳姓老翁今年10月中旬與小貨車發生擦撞受傷送醫，雙方沒有行車記錄器畫面還原事發經過。淡水交通分隊員警陳昶順，...

影／北竿1老嫗疑新冠確診引發敗血症 海巡馳援後送南竿

馬祖北竿1名張姓阿嬤因新冠肺炎確診，疑感染引發敗血症，昨天深夜10點多馬祖海巡隊獲報，立即派艇協助後送南竿就醫，由於阿嬤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。