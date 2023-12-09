惡煞砸埔里烤肉攤打傷業者 警緝獲9人法辦

多名男子昨天深夜持棍棒猛砸埔里鎮一家烤肉攤並圍毆業者潘姓男子，潘男與妻子被打傷，警方到場犯嫌已鳥獸散，今天循線緝獲主嫌林男等9人到案，依刑法第150條聚眾鬥毆送辦。

埔里鎮八德路一家烤肉攤昨天深夜被多人砸攤，數名男子持球棒、鐵棍破壞攤位，31歲潘姓老闆也被毆打倒地，不過對方仍不放過，持續以球棒猛打或用腳猛踹，潘男妻子不斷求饒也被波及，被害人送醫治療，打人、砸攤過程被民眾錄影上傳網路社群。

南投縣警察局埔里分局今天上午指出，昨天晚間獲報，員警到場時，涉案嫌疑人已離開，現場2人受傷由救護車送醫，經調閱監視器掌握涉案嫌疑人及車輛積極追查，絕不容許任何暴力事件。

埔里分局長林威廷下午接受媒體聯訪說，經連夜循線追查，緝獲林姓主嫌等9名滋事者到案，依刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌移請南投地方檢察署偵辦，警方針對街頭暴力一定比照重大刑案偵辦；林嫌向警方供稱之前就與潘姓業者有糾紛，但糾紛起因未多說。