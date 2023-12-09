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男子夜半訪友疑開車飆速 失控連撞3路樹車毀人亡

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市柳營區義士路「綠色隧道」今天（9日）凌晨發生一起車禍，42歲賴姓男子開車行經該路段，疑似因路況不熟，加上車速過快失控自撞路樹，還一口氣撞斷3棵，隨即車輛翻覆起火，賴男也噴出車外，消防人員到場撲滅火勢將人送醫，但仍因傷重不治。

台南市消防局9日凌晨0時25分接獲報案，指出柳營義士路發生火燒車意外，緊急出動柳營、新營分隊等3車5人趕到現場，到場後發現發現車輛翻覆並已起火燃燒，駕駛倒臥在地已經沒了生命跡象。

消防人員立刻出水灌救，四下搜尋除了駕駛外是否有其他乘客，並把駕駛送到附近柳營奇美醫院急救，但最後仍因傷重宣告不治。

據了解，家住鹽水區的42歲賴姓男子今天駕駛轎車要前往柳營區訪友，行經義士路路段時突然失控衝撞路樹，力道之大連撞倒3棵路樹才停下，隨後翻覆起火，賴男也被拋出車外。

賴男送往醫院急救仍回天乏術，經相驗後初步排除酒駕，研判是因車速過快，詳細原因仍待釐清。

賴男駕駛轎車行經柳營區義士路，失控連撞3棵路樹，汽車起火，駕駛噴出車外傷重不治。照／民眾提供
賴男駕駛轎車行經柳營區義士路，失控連撞3棵路樹，汽車起火，駕駛噴出車外傷重不治。照／民眾提供
賴男駕駛轎車行經柳營區義士路，失控連撞3棵路樹，汽車起火，駕駛噴出車外傷重不治。照／民眾提供
賴男駕駛轎車行經柳營區義士路，失控連撞3棵路樹，汽車起火，駕駛噴出車外傷重不治。照／民眾提供
賴男駕駛轎車行經柳營區義士路，失控連撞3棵路樹，汽車起火，駕駛噴出車外傷重不治。照／民眾提供
賴男駕駛轎車行經柳營區義士路，失控連撞3棵路樹，汽車起火，駕駛噴出車外傷重不治。照／民眾提供

路樹 失控 台南

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