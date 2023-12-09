曾酒駕遭扣牌 台中女騎車掛失竊車牌遭法辦
台中市董姓女子曾因酒後騎車遭警方查獲、車牌被吊扣，她竟懸掛友人提供的失竊車牌上路，警方日前巡邏將她攔查，發現車輛懸掛失竊車牌，除將她依竊盜罪送辦，並依法開出罰單。
台中市政府警察局第1分局今天表示，公益派出所巡邏員警黃浩璁、張羽豐於5日凌晨2時多，行經西區忠明南路與向上路一段路口時，發現1名女子騎機車見警方巡邏經過，突然行車不穩停在路旁，便鳴警笛示意女子停車受檢。
經警方現場查詢18歲董女騎乘機車的車牌號牌後，發現顯示為失竊車牌，且車號登記車身顏色，也與董女所騎乘車輛顏色明顯不符。
董女向警方表示，先前因酒後騎車遭警方查獲，車牌因而被吊扣，為了騎車方便，便取用友人提供來路不明的牌照，逕行掛牌行駛上路。
警方全案詢問後，除將董女依竊盜罪送辦外，並依法開出無照駕駛、行駛未領用牌照車輛等罰單。
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