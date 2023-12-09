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彰化曳引車右轉撞上等停機車 79歲騎士送醫不治
彰化伸港鄉興工路今天上午發生一起死亡車禍，一輛等停紅燈將起步右轉的曳引車疑似未注意前方一輛機車不甚撞上，導致一名79歲老翁連人帶車倒地，救護人員到場急救時老翁已失去呼吸心跳，送往彰濱秀傳醫院救治仍傷重不治死亡，詳細肇事原因警方將進一步調查。
今天上午10點多一輛曳引車從伸港鄉興工路等停紅燈，右轉指示燈亮起時駕駛準備右轉中興路北上方向，卻撞上一輛原本停在前方的紅色機車，警方指出，從曳引車行車紀錄器可見，機車原本停在曳引車的正前方，右轉燈亮起時，機車騎士要往前直走，試圖移動位置要讓後方車輛通過，但曳引車駕駛疑似未注意，起步不到1公尺仍撞上機車與騎士。
駕駛酒測值為零，他向警方指稱，轉彎時沒注意到機車還在前方才會撞上；死者是79歲老翁，肇事現場還遺留他的拖鞋與物品，雖當時他帶著全罩式安全帽，但人車倒地送醫後插管治療仍宣告不治，全案將依過失致死罪前函送偵辦。
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