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行車記錄器壞了誰肇事？淡水警過濾百輛車還真相 翁寫信感謝

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區陳姓老翁今年10月中旬與小貨車發生擦撞受傷送醫，雙方沒有行車記錄器畫面還原事發經過。淡水交通分隊員警陳昶順，調閱事故當天路口監視器畫面，過濾上百輛車，終於還原疑似小貨車超車不慎釀禍。上個月陳姓老翁寫信感謝讚許員警「不愧是人民保母。」

據了解，陳姓老翁（71歲）今年10月16日下午4時許騎機車經過新北市淡水區忠愛街與淡金路口，與徐姓男子（48歲）所駕駛的小貨車發生碰撞。陳姓老翁人車摔飛當場倒地不起，新北市消防局獲報出動人車到場，檢視陳姓老翁雙肩骨折、四肢擦挫傷、腦出血，緊急送醫治療1個多月才出院。

由於陳姓老翁機車沒裝行車記錄器，不巧徐男貨車上的行車記錄器也壞了，警方無法還原案發經過。淡水警分局交通分隊員陳昶順，只好調閱事故地點路口監視器畫面，並過濾上百輛路過車，查到疑似徐男超車不慎釀禍。

上個月18日分隊收到陳姓老翁寄來的感謝信，信中老翁讚許警員「不屈不饒（編按，疑為撓之誤）」調閱行車記錄器、還原真相，不愧是人民保母。

淡水警分局表示，調閱影像釐清案情、查明真相本是警方職責，為民服務也是每日工作一環，只要民眾有需要，警方一定會竭盡所能提供幫助。

陳姓老翁今年10月中旬與小貨車發生碰撞重傷送醫，員警陳昶順調閱監視器過濾上百輛車，還原肇事原因，老翁寫信感謝。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁今年10月中旬與小貨車發生碰撞重傷送醫，員警陳昶順調閱監視器過濾上百輛車，還原肇事原因，老翁寫信感謝。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁今年10月中旬與小貨車發生碰撞重傷送醫，員警陳昶順調閱監視器過濾上百輛車，還原肇事原因，老翁寫信感謝。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁今年10月中旬與小貨車發生碰撞重傷送醫，員警陳昶順調閱監視器過濾上百輛車，還原肇事原因，老翁寫信感謝。記者曾伯愷／翻攝

淡水 車禍

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