影／北竿1老嫗疑新冠確診引發敗血症 海巡馳援後送南竿

馬祖北竿1名張姓阿嬤因新冠肺炎確診，疑感染引發敗血症，昨天深夜10點多馬祖海巡隊獲報，立即派艇協助後送南竿就醫，由於阿嬤確診，在場協助人員都全副武裝，中途阿嬤一度因為太虛弱無法行走，海巡隊員立刻將阿嬤抱起，家屬很感激。

海巡署第十一巡防區指揮部於昨晚22時許，接獲北竿衛生所通報，張姓阿嬤因新冠肺炎確診，引起肺部發炎感染，疑似有敗血症情形，經評估有就醫急迫性；艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣線上巡防艇PP-10072艇至北竿白沙港接駁傷患與醫護及陪同人員。

海巡人員著全套防護裝備，以最大安全航速航返南竿，於22時30分返抵南竿福澳港碼頭，並由金馬澎分署第十岸巡隊福澳安檢所人員協助接駁傷患上岸，後續交由救護車轉送連江縣立醫院。