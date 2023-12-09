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影／北竿1老嫗疑新冠確診引發敗血症 海巡馳援後送南竿

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

馬祖北竿1名張姓阿嬤新冠肺炎確診，疑感染引發敗血症，昨天深夜10點多馬祖海巡隊獲報，立即派艇協助後送南竿就醫，由於阿嬤確診，在場協助人員都全副武裝，中途阿嬤一度因為太虛弱無法行走，海巡隊員立刻將阿嬤抱起，家屬很感激。

海巡署第十一巡防區指揮部於昨晚22時許，接獲北竿衛生所通報，張姓阿嬤因新冠肺炎確診，引起肺部發炎感染，疑似有敗血症情形，經評估有就醫急迫性；艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣線上巡防艇PP-10072艇至北竿白沙港接駁傷患與醫護及陪同人員。

海巡人員著全套防護裝備，以最大安全航速航返南竿，於22時30分返抵南竿福澳港碼頭，並由金馬澎分署第十岸巡隊福澳安檢所人員協助接駁傷患上岸，後續交由救護車轉送連江縣立醫院。

馬祖海巡隊表示，海巡肩負救生救難重任，接獲報案後必全力以赴，確保民眾生命財產安全，如民眾遇有緊急危難情形，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即處置。

家住北竿的1名張姓阿嬤因新冠肺炎確診，引起肺部發炎感染，疑似有敗血症情形，昨天深夜10點多由馬祖海巡隊協助派艇後送南竿就醫。圖／馬祖海巡隊提供
家住北竿的1名張姓阿嬤因新冠肺炎確診，引起肺部發炎感染，疑似有敗血症情形，昨天深夜10點多由馬祖海巡隊協助派艇後送南竿就醫。圖／馬祖海巡隊提供
家住北竿的1名張姓阿嬤因新冠肺炎確診，引起敗血症情形，昨天深夜10點多由馬祖海巡隊協助派艇後送南竿就醫。圖／馬祖海巡隊提供
家住北竿的1名張姓阿嬤因新冠肺炎確診，引起敗血症情形，昨天深夜10點多由馬祖海巡隊協助派艇後送南竿就醫。圖／馬祖海巡隊提供
家住北竿的1名張姓阿嬤因新冠肺炎確診，引起敗血症，昨天深夜10點由馬祖海巡隊協助後送南竿就醫。圖／馬祖海巡隊提供
家住北竿的1名張姓阿嬤因新冠肺炎確診，引起敗血症，昨天深夜10點由馬祖海巡隊協助後送南竿就醫。圖／馬祖海巡隊提供

海巡署 馬祖 阿嬤 新冠肺炎 敗血症

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