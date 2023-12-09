8旬失智嬤走失6小時倒臥僻靜農路 南警尋獲送醫救命

家住台南柳營的80歲蔡姓婦人罹患失智症，雖然有家人同住，但仍會趁隙離家，前幾次都被鄰居發現及時帶回，沒想到昨天婦人又出走，兒子、孫子在村莊附近跑了好幾個小時遍尋不著，著急向警方報案，轄區柳營分駐所員警發動地毯式搜索，在一處僻靜農路看到倒臥在地、意識昏迷的蔡婦，緊急送醫救回一命。

據了解，80歲的蔡姓婦人原本就有三高慢性病，近年又得了失智症，但腿腳仍相當利索，家人無法24小時看顧，她總會趁機跑到外頭蹓躂，因體力不好總是走不遠。附近鄰居看到婦人又出來「逛大街」，就會通報家屬帶回。

昨天上午9點多蔡婦吃完早飯又偷溜出門，家人發現後四處搜尋，但這次卻沒人看到婦人身影，一直找到下午2點多仍下落不明，趕緊向柳營分駐所報案，所長黃啟彰、副所長鄭忠明、員警許迪凱等人擴大範圍搜尋，連周邊農田都不放過。

1個小時後，員警總算在一處村外人煙罕至的產業小徑上，發現蔡婦仰躺路上，該處距離婦人家約1公里，研判她可能因脫水導致身體虛弱、意識不清而昏迷，趕緊聯絡救護人員前來，送往柳營奇美醫院救治，所幸並無生命危險。