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驚悚！工人摔倒遭鋼筋刺穿臀部 吊臂直接6樓送1樓急就醫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市西屯區大立光1處工地昨傳出意外，劉姓工人當時在6樓施工時不小心跌倒，整個人因向後跌坐，卻遭1根鋼筋直接插進臀部釀穿刺傷，警消趕赴現場劉意識清楚，消防考量搬運困難，直接利用工地的吊臂，將劉從6樓吊掛至1樓後緊急送醫，所幸無生命危險。

台中第6分局指出，昨下午西屯區工業路的大立光工地傳出工安意外，劉姓工人（26歲）施工時疑似不慎跌倒，導致一旁的鋼筋插入他臀部受傷，警方到場時劉意識清楚送醫無生命危險。

台中市消防局昨下午3點40分獲報，表示西屯區工業33路有人遭鋼筋穿刺臀部，到場確認為一處工地，傷者當時在6樓，消防使用長背板以及籃式擔架固定後，並利用工地現場的吊臂，將傷者吊掛患者至1樓。

消防指出，傷者當時意識清楚，臀部有穿刺傷，緊急送往台中榮總醫院救治。

案發工地。記者曾健祐／翻攝
案發工地。記者曾健祐／翻攝
案發工地。記者曾健祐／翻攝
案發工地。記者曾健祐／翻攝
案發工地。記者曾健祐／翻攝
案發工地。記者曾健祐／翻攝

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